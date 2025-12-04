विज्ञापन

गौरव खन्ना हैं बिग बॉस 19 के हाइएस्ट पेड कंटेस्टेंट! 14 हफ्तों में जानें कितनी की है बिग बॉस से कमाई
बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना!
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है, जिसमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल टॉप 5 में आने वाले फाइनलिस्ट बन गए हैं. हालांकि देखना होगा कि बिग बॉस 19 ट्रॉफी और 50 लाख की प्राइज मनी कौन अपने नाम करता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीजन का सबसे महंगा कंटेस्टेंट कौन है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट हैं, जिनका नेटवर्थ लगभग 8 करोड़ का बताया जाता है. 

बिग बॉस 19 से इतनी कमाई कर चुके हैं गौरव खन्ना

अनुपमा, भाभी, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन और मेरी डोली तेरे अंगना से टीवी के सुपरस्टार कहलाने वाले एक्टर गौरव खन्ना को लेकर स्क्रीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस 19 के लिए हर हफ्ते 17.5 लाख की फीस गौरव खन्ना ले रहे हैं. वहीं हर दिन की फीस 2.5 लाख रुपए है. जबकि फिनाले तक अपनी जगह बनाने वाले गौरव खन्ना ने 14 हफ्तों में ढाई करोड़ की रकम वसूल ली है. 

सेलेब्रिटी मास्टरशेफ जीत चुके हैं गौरव खन्ना

गौरव खन्ना की बात करें तो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने से पहले वह सेलेब्रिटी मास्टरशेफ के विनर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं. इसके साथ उन्हें 20 लाख का कैश प्राइज भी मिल चुका है. इसके अलावा वह टीवी शो में काम करने के अच्छे पैसे वसूलते हैं. 

बता दें, बिग बॉस 19 के सबसे कम फीस लेने वाले कंटेस्टेंट्स की बात करें तो प्रणीत मोरे और यूट्यूबर मृदुल तिवारी सबसे कम फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं. जबकि इस सीजन में कुल 16 कंटेस्टेंट थे, जिसमें अशनूर कौर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, कुणिका सदानंद और अमाल मलिक शो का शुरुआत में हिस्सा बने थे. 
 

