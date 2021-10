Gauahar Khan तुर्की में अंग्रेजी गाने पर यूं डांस करती आईं नजर, वीडियो देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन...

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में येलो टॉप और ब्लैक शॉर्ट पहना हुआ है और उसके साथ उन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट केरी की है. गौहर ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है '#इस्तांबुल ने मुझसे ऐसा करवाया! ‍️ #दिल से अभी तक अनसुना! यह #बेबेक क्षेत्र है. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि bebek का हिन्दी में क्या मतलब होता है ????'. वहीं फैन्स उनके इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा है 'Bebek - baby, doll just like you're a doll, Ma sha Allah Tabarak'Allah', तो किसी ने लिखा है 'You look so gorgeous'.

बात करें गौहर खान (Gauahar Khan) के करियर की तो, उन्होंने इंडस्ट्री में एक मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.