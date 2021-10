Gauahar Khan पति संग तुर्की वेकेशन कर रही हैं एंजॉय, शेयर किया डांस Video

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपना ये वीडियो इंटाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'As I leave #istanbul ….. 🇹🇷 with my crazy partner'. ये वीडियो देख फैन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा है 'Looks like you guys had an amazing trip', तो किसी ने लिखा है 'बहुत शानदार'.

बात करें गौहर खान (Gauahar Khan) के करियर की तो, उन्होंने इंडस्ट्री में एक मॉडल के तौर पर कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंन रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में भी काम किया. बाद में उन्हें 'गेम (2011)', 'इशकजादे (2012)', 'बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017)' और 'बेगम जान (2017)' जैसी काई शानदार फिल्मों में देखा गया. वहीं गौहर खान (Gauahar Khan Movie) को हालही में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा की फिल्म '14 फेरे (14 Phere)' में देखा गया है. इस फिल्म में वो जुबीना के किरदार में नजर आ रही हैं. काफी समय बाद गौहर किसी फिल्म में नजर आई हैं.