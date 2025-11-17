विज्ञापन

VIDEO: फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रोने लगे थे एक्टर, रिलीज होने पर बना दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया शो

Game of Thrones old video: आप उस वेब शो के बारे में जानते हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा देखी गई वेब शो की लिस्ट में जगह बनाई है. जब इस वेब सीरीज की फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी तो सारे एक्टर रोने लगे थे. जानें कौन सी है ये वेब सीरीज और भारत में किस ओटीटी पर देख सकते हैं?

इस शो की फाइनल स्क्रिप्ट पढ़कर रोने लगे थे एक्टर

Game of Thrones Old Video: अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' की दुनिया दीवानी है. इसे लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में क्रेज है. जब भी इसका नया सीजन आने वाला होता था तो लोग इंतजार में बैठे रहते थे. मगर अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है. जिसके अंत से जितना फैंस दुखी हुए थे उससे ज्यादा इसकी कास्ट दुखी हुई थी. 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' लेखक जॉर्ज आर आर मार्टिन की किताब 'अ सॉंग ऑफ आइस एंड फायर' पर आधारित है. द गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन आए हैं और हर सीजन एक से बढ़कर एक है. इस सीरीज को खत्म हुए कई साल हो गए हैं.  2019 में इसका आखिरी सीजन आया था मगर लोग आज भी इसे दोबारा देखना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' की स्टारकास्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे.

गेम ऑफ थ्रोन्स का ओल्ड वीडियो (Game of Thrones Old Vidoe)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ‘द गेम ऑफ थ्रोन्स' की पूरी कास्ट स्क्रिप्ट की फाइनल रीडिंग करती नजर आती है. जैसे-जैसे एंडिंग की लाइनें आगे बढ़ती हैं, हॉल में सन्नाटा छा जाता है. जॉन स्नो का किरदार निभाने वाले किट हैरिंगटन अपने आंसू नहीं रोक पाते. वहीं डेनरीज, आर्या, टायरियन और सांसा भी भावुक हो जाते हैं. ये वो पल था जब किरदार नहीं, बल्कि कलाकार खुद अपनी बनाई दुनिया को अलविदा कह रहे थे.

फैंस आज भी नहीं भूल पाए ‘थ्रोन्स' का जादू

भले ही 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' को खत्म हुए कई साल बीत गए हों, लेकिन इसका क्रेज आज भी बरकरार है. लोग अब भी इस शो को रिपीट मोड पर देखना पसंद करते हैं. इसके कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और ट्विस्ट आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाते हैं. ‘थ्रोन्स' ने जो दुनिया बनाई थी, उसे फैंस भले स्क्रीन पर छोड़ आए हों, लेकिन दिलों में वो अब भी जिंदा है. 

'द गेम ऑफ थ्रोन्स' भारत में कहां देखें ओटीटी पर

ये शो 17 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ था जबकि 19 मई 2019 को खत्म हुआ. इसके आठ सीजन आए जिसमें 73 एपिसोड थे. मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि जैसे ही ये शो खत्म हो गया था तो एचबीओ के सबस्क्रिप्शन रेवेन्यू में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी. इसे भारत में ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

