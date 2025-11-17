यूपीएससी का प्रेशर, इश्क का सयापा, हॉस्टेल लाइफ...युवाओं की जिंदगी का आईना है ये 10 वेब सीरीज, आपने देखी क्या?

ओटीटी पर नई वेब सीरीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है. कोई हल्की-फुल्की कॉमेडी में अपना मूड सेट करना चाहता है, तो किसी को थ्रिलर और रोमांस तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर बात यूथ-बेस्ड वेब सीरीज की हो, तो इनके लिए तो ऑडियंस में अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिलता है. कॉलेज रोमांस से लेकर दोस्‍ती के इमोशनल ट्विस्ट और रियल-लाइफ स्ट्रगल तक, यूथ शोज वो सब कुछ दिखाते हैं जो आज की जेनरेशन सच में जी रही है. यही वजह है कि ऐसे शो आते ही ट्रेंड करने लगते हैं और हर कोई इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर लेता है.

युवाओं की जिंदगी का आईना है ये 10 वेब सीरीज

1. फ्लेम्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पढ़ते रज्जो और इशिता की कहानी बिल्कुल वही है जो ज्यादातर लड़के-लड़कियां अपने टीनएज में महसूस करते हैं. पहली बार दिल का धड़कना, पढ़ाई के चक्कर में प्यार को संभालना और छोटी-छोटी गलतफहमियां...सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया है.

2. कॉलेज रोमांस, सोनी लिव: ये शो बिल्कुल वैसा है जैसे कॉलेज की कैंटीन का माहौल. मस्ती, दोस्त, प्यार, ब्रेकअप और भरपूर ड्रामा. किताबें यहां सिर्फ नाम की होती हैं, बाकी कहानी बस दोस्तों और रिश्तों की उठा-पटक से चलती है. दिमाग को हल्का करने वाला शो है.

3. कोटा फैक्ट्री, नेटफ्लिक्स: कोटा की दुनिया सिर्फ पढ़ाई नहीं, ढेर सारी टेंशन भी है. इस शो में बच्चों के स्ट्रगल, हॉस्टल लाइफ और घरवालों की उम्मीदों का प्रेशर बहुत सच्चाई से दिखाया गया है. जीतू भैया जैसे टीचर हर बच्चे को अपनी जिंदगी में चाहिए होते हैं.

4. हॉस्टल डेज, अमेजॉन प्राइम वीडियो: हॉस्टल में रहने का मतलब है आजादी, मस्ती, झगड़े, दोस्ती और हर रात नए किस्से. ये शो उसी पागलपन और मजेदार माहौल को दिखाता है. घर से दूर रहने वालों को ये देखने में और भी मजा आएगा.

5. अस्पिरेंट्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो

यूपीएससी की तैयारी करने वालों की जिंदगी कितनी उतार-चढ़ाव वाली होती है, ये शो खूब अच्छे से दिखाता है. सपनों की लड़ाई, दोस्ती की ताकत और हर दिन की टेंशन, पूरी कहानी दिल को छू जाती है.

6. शिक्षा मंडल, एमएक्स प्लेयर: परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, कोचिंग माफिया, ये सारी चीजें सुनकर ही गुस्सा आता है. ये शो इन सबको कहानी के रूप में दिखाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चों के भविष्य पर कितना बड़ा खेल खेला जाता है.

7. क्रैश कोर्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो: कोटा की कोचिंग दुनिया की खींचतान और वहां होने वाले बड़े खेल इस शो में दिखाई देते हैं. दो बड़े कोचिंग मालिकों की लड़ाई और उसमें फंसते बच्चे, ड्रामा भी है और इमोशन भी.

8. गर्ल्स हॉस्टल, सोनी लिव: लड़कियों के हॉस्टल की दुनिया जितनी मजेदार होती है, उतनी ही ड्रामे से भरी भी. दोस्ती, खटपट, पार्टियां, होशियारी और झगड़े...सब कुछ यहां मजेदार अंदाज में दिखाया गया है.

9. मिसमैच्ड, नेटफ्लिक्स: डिम्पल और ऋषि की तकरार से शुरू हुई मीठी-सी कहानी, कॉलेज का माहौल और स्टूडेंट लाइफ की उलझनें...यह शो बिल्कुल आज के युवाओं जैसी वाइब देता है. प्यार, कन्फ्यूजन और अपनेपन का अच्छा मेल है.

10. गुटर गु, अमेजॉन मिनी टीवी: भोपाल में रहने वाले दो मासूम युवाओं की बेहद प्यारी कहानी. नए शहर में आई ऋतु और शर्मीले से अनुज की मुलाकात दिल को छू जाती है. उनकी छोटी-छोटी खुशियां और परेशानियां कहानी को और भी अच्छा बना देती हैं.