गौरव खन्ना को ‘औरत’ बोलने पर फंसी फरहाना भट्ट, फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर, वीकेंड के वार में क्या सलमान लेंगे फरहाना की क्लास?

बिग बॉस 19 का माहौल इस वक्त किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं लग रहा. हर गार्डन टास्क, हर डाइनिंग टेबल और हर कैमरे के पीछे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है... फरहाना भट्ट. बिग बॉस के।लेटेस्ट एपिसोड में फरहाना और गौरव खन्ना की तीखी बहस ने शो को नए विवाद की तरफ धकेल दिया. बात तो मामूली थी, लेकिन जब फरहाना ने गुस्से में गौरव को 'औरत' कह दिया, तो जैसे पूरा घर सन्न रह गया. ये एक लाइन बिग बॉस हाउस से निकलकर सोशल मीडिया के गलियारों तक पहुंच गई और अब चारों तरफ बस फरहाना की चर्चा है.

सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब

जैसे ही एपिसोड ऑन एयर हुआ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फरहाना को लेकर गुस्सा फूट पड़ा. फैंस ने सलमान खान से वीकेंड के वार में फरहाना को फटकार लगाने की मांग की है. कई लोगों ने तो फरहाना को अनफॉलो करने और शो से बाहर निकालने की अपील तक कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'किसी को 'औरत' कहकर नीचा दिखाना बेहद शर्मनाक है.' वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फरहाना हमेशा से अपनी बातों से दूसरों को उकसाने की कोशिश करती हैं.

अब सलमान का फैसला क्या होगा?

अब सबकी नजरें वीकेंड के वार पर हैं. ऑडियंस जानना चाहते हैं कि क्या सलमान खान इस मुद्दे को उठाएंगे या नहीं. सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा है कि अगर सलमान ने फरहाना को फटकार नहीं लगाई, तो कई फैंस शो को बॉयकॉट कर सकते हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी बिग बॉस अपने विवादों से सुर्खियों में है. लेकिन सवाल अब ये है कि क्या ये विवाद फरहाना के गेम को मजबूत करेगा या शो से उनकी विदाई की वजह बनेगा.