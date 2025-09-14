दांतों को करना है सफेद? निया शर्मा ने वीडियो में घर की चीजों से बताया टीथ वाइटनिंग का तरीका

परफेक्ट स्माइल बर किसी के लिए बेहद जरुरी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरुरी है कि दातों का सफेद होना क्योंकि जब भी हम मुस्कुराते हैं तो लोगों की नजर वहीं जाती है. वहीं अगर आप एक जाना माना नाम हैं तो आपके लिए यह बेहद जरुरी हो जाता है कि आपके दांत सफेद रहे. इसी बीच निया शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने दातों को और भी ज्यादा सफेद बनाने का घरेलू उपाय बताती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि उन्हें निया के नुस्खे नाम से एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए.

वीडियो में निया शर्मा कहती हैं, आज मैं अपने दातों को होम हैक से ब्रश करने वाली हूं, जिसे मैंने इंस्टाग्राम से कॉपी किया है. मजाक करते हुए वह कहती हैं, खून वून आ गया तो अभी बता दूंगी आपको. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, ज़िंदगी पूरी तरह से घरेलू हैक्स में बदल रही है! जब तक मैंने 5000 रील दोबारा नहीं देखीं, तब तक मुझे अपने दांतों को सफ़ेद करने की कोई चिंता नहीं थी (क्योंकि अब तक वे सफ़ेद ही दिखते थे). (बेकिंग सोडा, नमक, नींबू, टूथपेस्ट हैक). यह मेरा हैक नहीं है.. बस थोड़े समय के लिए कोशिश कर रहा हूं.

इस पोस्ट को शेयर करते ही लोगों ने एक्ट्रेस के इस नुस्खे की तारीफ की है. वहीं लोगों ने कहा कि यह अच्छा हैक है, जो कारगर है. इसके अलावा कुछ लोगों ने इसके अलावा कुछ और घरेलू उपाय कमेंट सेक्शन में बताए हैं. इसके चलते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि कुछ लोग इस पोस्ट पर इस उपाय पर भरोसा ना करने की सलाह कर रहे हैं. वहीं एक्सपर्ट से इस बारे में राय लेने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं.