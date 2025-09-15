दिव्यांका त्रिपाठी के पहले बॉयफ्रेंड की 10 तस्वीरें, इन्हें पाने के लिए एक्ट्रेस हो गई थीं अंधविश्वासी औैर...

टीवी की खूबसूरत हसीना दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड और टीवी के स्टार एक्टर शरद मल्होत्रा को तो आप जानते ही हैं. वहीं, जिन्होंने कसम, बनू मैं तेरी दुल्हन और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप जैसे पॉपुलर टीवी शो में काम किया था. आज एक्टर 42 साल के हैं और आज भी छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं. दिव्यांका और शरद मल्होत्रा की रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं. साथ ही देखेंगे डैशिंग एक्टर शरद मल्होत्रा की ये 10 तस्वीरें.





शरद मल्होत्रा ने साल 2004 में इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज में बतौर कंटेस्टेंट छोटे पर्दे पर कदम रखा था. इसके बाद उन्हें कई टीवी शोज में काम करने का मौका मिला था.





दिव्यांका त्रिपाठी भी 2004 में ही इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं और इसी स्टेज पर शरद और दिव्यांका ने पहली बार एक-दूजे को देखा था.





साल 2006 में उन्हें बतौर एक्टर टीवी शो बनू मैं तेरी दुल्हन में मौका मिला और यहां से वह टीवी की दुनिया में छा गये थे. इस शो की लीड एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ही थीं.



शो बनू मैं तेरी दुल्हन ने टीवी पर तीन साल तक राज किया और दोनों के बीच इसी शो से नजदीकियां बढ़ी थीं, जो प्यार में बदल गई. दोनों ने एक-दूजे को लंबे समय तक डेट किया था.



दोनों के प्यार के चर्चे पूरे टीवी जगत में थे और इसी वजह से दोनों को खूब पॉपुलैरिटी भी मिली थी, लेकिन कपल का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका और दोनों की राहे अलग हो गई.



दिव्यांका ने साल 2016 में अपने को-एक्टर विवेक दहिया से शादी रचा ली. दिव्यांका ने विवेक के साथ टीवी शो ये हैं मोहब्बतें में काम किया था और यहीं से दोनों की मुलाकात हुई थी.





वहीं, शरद मल्होत्रा ने एक्स गर्लफ्रेंड दिव्यांका त्रिपाठी की शादी के तीन साल बाद रिप्सी भाटिया से साल 2019 में शादी रचा अपना घर बसा लिया था.



आज दोनों ही स्टार्स अपनी-अपनी लाइफ में बिजी हैं और एक हेल्दी फैमिली लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं. दोनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं. चलिए अब दोनों के वर्कफ्रंट पर एक नजर डालते हैं.





दिव्यांका त्रिपाठी को पिछली बार टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बतौर चैलेंजर देखा गया था, जबकि साल 2021 में वह शो के 11वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं.

शरद के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो एक्टर टीवी पर पिछली बार साल 2021-2022 में टीवी शो विद्रोही में दिखे थे और साल 2023 में वह वेब-सीरीज हनी ट्रैप स्क्वाड में मिरेज के रोल में नजर आए थे.