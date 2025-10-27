विज्ञापन

फैन ने तौलिये पर खून से लिखकर भेजा था I Love You, मैसेज कर पूछा- कैसा लगा मेरा गिफ्ट, दहशत में था ये स्टार

ये खतरनाक एक्सपीरियंस याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने घर पहुंचकर फैन का गिफ्ट खोला तो वह उसे देख दंग रह गए.

Read Time: 2 mins
Share
फैन ने तौलिये पर खून से लिखकर भेजा था I Love You, मैसेज कर पूछा- कैसा लगा मेरा गिफ्ट, दहशत में था ये स्टार
फैन ने भेजा था तौलिये पर खून से लिखा मैसेज
Social Media
नई दिल्ली:

एक्टर शरद मल्होत्रा ​​ने फैन से जुड़े एक डरावने एक्सपीरियंस को याद किया है, जब उन्हें तोहफे में खून से 'आई लव यू' लिखा हुआ मिला था वो भी एक तौलिया पर. जूम से बात करते हुए, शरद ने बताया कि उन्हें फेसबुक पर एक संदेश भी मिला था जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें यह गिफ्ट पसंद आया. शरद ने बताया कि उन्हें यह गिफ्ट कई साल पहले मिला था. 

उन्होंने कहा, "जब मैं अपना पहला शो कर रहा था तो मुझे अपने एक फैन से एक गिफ्ट का पैकेट मिला. मैं शूटिंग खत्म करके देर रात घर आया. सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वह पैकेट दिया. मैं अपने घर गया और उसे खोला. मैंने एक तौलिया देखा जिस पर लाल रंग से 'आई लव यू' या 'आई हार्ट यू' लिखा था. यह बहुत ही अजीब लाल रंग का था. यह रंगहीन था. मुझे तो पता भी नहीं था कि यह क्या है."

शरद को फेसबुक पर फैन से एक मैसेज मिला. एक्टर ने बताया कि फेसबुक पर मैसेज मिलने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया. "उस समय, मैं फेसबुक का बहुत इस्तेमाल करता था. मुझे उस पर एक मैसेज मिला, 'कैसा लगा मेरे खून का बलिदान?' मैं डर गया और मैंने तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया. मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना खून बर्बाद न करें. यह एक अनमोल चीज है. यह डरावना और भारी था. मैं आप सभी से प्यार करता हूं लेकिन ऐसे खून का इस्तेमाल न करें." 

शरद के करियर के बारे में

शरद ने 2004 में "प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग" में प्रिंस गोल्डी के किरदार से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उन्हें "बनूं मैं तेरी दुल्हन" में सागरप्रताप सिंह का लीड रोल निभाया. शरद ने "भारत का वीर पुत्र - महाराणा प्रताप", "कसम तेरे प्यार की", "मुस्कान" और "नागिन 5" में भी काम किया.

शरद ने 2012 में "फ्रॉम सिडनी विद लव" से बॉलीवुड में कदम रखा. उन्होंने "माई फादर गॉडफादर" और "एक तेरा साथ" में भी काम किया. शरद कॉमेडी नाइट्स बचाओ, ये है जलवा और नचले वे जैसे रियलिटी शो का भी हिस्सा रहे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sharad Malhotra, Sharad Malhotra Fan, Sharad Malhotra Fan Gift, Sharad Malhotra Fan Blood Gift
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com