चीन में पति संग खूब चिल कर रहीं ये है मोहब्बतें की एक्ट्रेस, वीडियो में दिखाए 'चीन के चमत्कार'

ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया इन दिनों चीन की एक मजेदार यात्रा पर हैं. इसी झलक एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर शेयर करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वह देर रात तक पार्टी और गैजेट्स एक्सप्लोर करते हुए छुट्टियों का लुत्फ उठाती दिख रही हैं. तस्वीरों में कपल सेल्फी के लिए पोज देते, फूड का आनंद लेते और साथ में तकनीक की नई दुनिया एक्सप्लोर करते दिखाई दे रहे हैं. दिव्यांका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "देर रात तक पार्टी करना, गैजेट्स एक्सप्लोर करना, सुहावने मौसम के साथ आराम करना... पिछले कुछ दिन ऐसे ही बीते. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कुछ दिल जीतने वाली इमोजी भी शेयर की हैं.

दिव्यांका और विवेक दोनों ही सोशल मीडिया पर चीन में बिताए अपने समय की मजेदार झलकियां शेयर कर रहे हैं. शनिवार को, विवेक ने आसमान में वाई-फाई होने के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त की. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने एक उड़ान में अपनी एक तस्वीर अपलोड की. विवेक ने विमान के बिजनेस क्लास में कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए एक सेल्फी ली.

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "40,000 फ़ीट की ऊंचाई पर 'पृथ्वी और उन सभी चीज़ों के बीच कहीं से, जिनके मैं सपने देख रहा हूं' प्यार भेज रहा हूं. साल बीत गए, लेकिन बादलों से हजारों फीट ऊपर आसमान में वाई-फाई का होना मुझे आज भी रोमांचित करता है." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 8 नवंबर को विवेक ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था.

पति के बर्थडे पर दिव्यांका ने दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मुझे तुम्हारा जश्न मनाने दो, मेरे प्यार, और इसमें बेझिझक क्यों न हो? किसी ने तुम्हारे जैसे अनोखे इंसान को बनाने के बाद अनजाने में ही सारी परंपरा तोड़ दी. तुम जैसे सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगी और सहयोगी लोगों को ऊपर उठाने के लिए बने थे. "मजबूत. लेकिन सबसे कमजोर लोगों के प्रति भी सहानुभूति और प्रेमपूर्ण."