धनाश्री वर्मा के एक्स हस्बैंड की 10 रेयर तस्वीरें, क्रिकेटर युजवेंद्र संग तलाक की है राइज एंड फॉल में चर्चा

एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही धनश्री वर्मा अपने एक्स हस्बैंड को लेकर शो में खुलकर बात कर रही हैं, लेकिन उनके एक्स हसबैंड कौन हैं आइए आपको दिखाते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

Read Time: 3 mins
धनाश्री वर्मा के एक्स हस्बैंड की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस इनफ्लुएंसर धनश्री वर्मा अपने डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में हैं, इसी साल मार्च 2025 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया. जिसके बाद से दोनों अपनी-अपनी लाइफ में मूव ऑन करके बिजी हो गए. एक तरफ युजवेंद्र चहल क्रिकेट से ब्रेक पर चल रहे हैं, तो वहीं धनश्री वर्मा अपनी एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हैं और इस समय एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं. चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं धनश्री वर्मा के एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल से.

युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू और 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 डेब्यू किया था.

युजवेंद्र चहल एक बेहतरीन लेग स्पिनर होने के साथ शतरंज के खिलाड़ी भी हैं और वो बचपन में कई इंटरनेशनल कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं.

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने 22 दिसंबर 2020 को शादी की, इससे पहले अगस्त 2020 में दोनों ने सगाई की थी.

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की मुलाकात एक ऑनलाइन डांस सेशन के दौरान हुई थी, जहां पर धनश्री वर्मा टीचर और चहल एक स्टूडेंट थे.

कोविड लॉकडाउन के दौरान दोनों ने ऑनलाइन डांस क्लास के जरिए एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 1-2 महीने के अंदर ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

दोनों की शादी 4 साल भी नहीं चल पाई और 2024 से दोनों अलग-अलग रहने लगे, फिर मार्च 2025 में दोनों ने ऑफिशियल डिवोर्स ले लिया.

तलाक के बाद से यजुवेंद्र चहल अपनी फ्रेंड आरजे महवश के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं धनश्री वर्मा कई सारे म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं.

युजवेंद्र चहल के क्रिकेट करियर की बात की जाए तो अब तक 72 वनडे मैच में वो 121 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, इसके अलावा 80 टी20 इंटरनेशनल में 96 विकेट उनके नाम हैं.

युजवेंद्र चहल के आईपीएल करियर की बात की जाए तो उन्होंने 174 मैच में 221 विकेट अपने नाम किए हैं.

युजवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर उनके 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वो अक्सर अपने वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं.

Yujvendra Chahal, Dhanashree Verma
