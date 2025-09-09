'तलाक की वजह से नहीं आ रहे काम के ऑफर', ट्रोल करने वालों पर भड़कीं धनश्री वर्मा, बोलीं- युजवेंद्र से...

विज्ञापन

धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में दोनों ने गुरुग्राम में शादी कर ली थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हो गया था.

राइज एंड फॉल में नजर आ रहीं धनश्री वर्मा
नई दिल्ली:

कोरियोग्राफर और अभिनेत्री धनश्री इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. उन्हें इस शो के अलावा भी कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि इसकी वजह युजवेंद्र चहल से उनका तलाक है, वह इसके लिए खूब सुर्खियों में रहीं. धनश्री वर्मा तलाक से मिली लोकप्रियता को भुना रही है, इस पर अब उनका रिएक्शन सामने आया है. धनश्री वर्मा ने बताया कि फिल्मों के ढेर सारे ऑफर मिलना तलाक की वजह से नहीं, बल्कि उनका टैलेंट है.

धनश्री वर्मा ने कहा, "मुझे इस पर यकीन नहीं होता. मैं यहां अकेले खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है. मुझे काम मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं. मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझमें टैलेंट है. इसका किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है."

धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में दोनों ने गुरुग्राम में शादी कर ली थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. चहल के फैंस ने धनश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था.

धनश्री वर्मा ने फिल्म 'भूल चूक माफ' के गाने 'टिंग लिंग सजना' से बड़े पर्दे पर धूम मचा दी थी. इसमें वो अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आई थीं. इसके अलावा, वह वीडियो सॉन्ग 'देखा जी देखा मैंने' में भी दिखाई दी थीं. बहुत जल्द धनश्री वर्मा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दिल राजू की फिल्म 'आकाशम दाती वस्तावा' में दिखाई देंगी. यह उनका तेलुगु डेब्यू होगा. फिल्म की कहानी डांस पर आधारित है. इन दिनों वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में सभी कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं.

