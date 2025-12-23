'धुरंधर' की बुराई करने पर इस एक्ट्रेस का ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, बोली- बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलोगा?

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. एक तरफ जहां लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोगों की फिल्म को लेकर अलग राय बनी हुई है. मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया, जिसका शीर्षक है 'धुरंधर की सच्चाई'. इसमें उन्होंने फिल्म को 'खतरनाक प्रोपेगैंडा' करार दिया. ध्रुव का कहना है कि निर्देशक आदित्य धर ने फिल्म में असली घटनाओं को काल्पनिक कहानी से मिलाकर झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, जो दर्शकों को गुमराह कर सकता है.

धुरंधर पर क्या बोले ध्रुव राठी

ध्रुव ने वीडियो में कहा, "अच्छी तरह बना प्रोपेगैंडा ज्यादा खतरनाक होता है. कुछ दूसरी फिल्में खतरनाक नहीं थीं क्योंकि वे कमजोर थीं, लेकिन धुरंधर एक आकर्षक फिल्म है." उनका आरोप है कि फिल्म वास्तविक आतंकी घटनाओं का इस्तेमाल करके एक खास विचारधारा को बढ़ावा दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद ध्रुव ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने कहा था न कि बड़ा हंगामा होगा. गोदी इकोसिस्टम में आग लग गई है."

देवोलीना भट्टाचार्जी ने क्या कहा

इस पर फिल्म के फैंस ने ध्रुव को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो फिल्म की पब्लिसिटी ही बढ़ा रहा है और इससे कलेक्शन और ज्यादा हो सकता है. उधर, टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने ध्रुव पर हमला बोला. उन्होंने ध्रुव का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "तुम्हारे घटिया वीडियो और ट्वीट देखने से बचने की कोशिश करती हूं. धुरंधर के बारे में सोचना बंद कर और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलोगा?"

I so try to avoid & ignore your shitty vidoes & tweets. Dunno why x grt it on my feedback. Anyways. Dhurandar k baarein mein sochna bandh kar aur Bangladesh k hindu k liye kab bolega?? https://t.co/tMqQkfoc19 — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) December 21, 2025

बांग्लादेश में क्या हुआ

देवोलीना का इशारा बांग्लादेश के मयमनसिंह में हुई एक दर्दनाक घटना की ओर था. 18 दिसंबर को एक हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और शव को पेड़ से बांधकर जला दिया. अंतरिम सरकार ने इसकी निंदा की और कई गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन घटना से क्षेत्र में गुस्सा फैला है. इन विवादों के बीच 'धुरंधर' की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. 17 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 870 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है, जबकि भारत में नेट कलेक्शन 579 करोड़ के करीब पहुंच गया है. फैंस का मानना है कि ऐसे विवाद फिल्म को और फायदा पहुंचा रहे हैं.