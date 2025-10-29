टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह को शूटिंग पर रील बनाना पड़ा भारी, हुआ कुछ ऐसा बचने के लिए क्रू की तरफ लगाई दौड़- देखें वीडियो

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका सिंह इन दिनों अपने शो मंगल लक्ष्मी की लेट नाइट शूटिंग में बिजी हैं. रातभर की शूटिंग में खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए दीपिका एक अनोखा तरीका अपनाती हैं और वो है इंस्टाग्राम रील्स बनाना. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो लाल साड़ी और नीली शॉल में फेमस गाने ‘खोया खोया चांद खुला आसमान' पर डांस करती नजर आ रही हैं. अंधेरे जंगल में शूट की गई इस रील में दीपिका का एक्सप्रेशन और मूड देखने लायक है. लेकिन एक वीडियो में उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह अपने क्रू की ओर दौड़ लगाने लगती हैं.

रात की शूटिंग में खुद को ऐसे जगाए रखती हूं

दीपिका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ,'रात की शूटिंग के दौरान मैं खुद को इस तरह जगाए रखती हूं और कनसनट्रेट करती हूं, क्या टाइमिंग है'. उनकी इस पोस्ट पर फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, 'सुपर डांस संध्या बींदणी', तो दूसरे ने कहा, 'आपकी एनर्जी कमाल है'. वहीं कुछ लोगों ने उन्हें लगातार रील बनाने को लेकर ट्रोल भी किया, लेकिन दीपिका हमेशा की तरह पॉजिटिव अंदाज़ में सबका जवाब अपने काम से देती हैं. वहीं दूसरे वीडियो को शेयर कर लिखा है कि ज्यादा सीरियल ले लिया सॉन्ग को.

‘दीया और बाती हम' की संध्या बींदणी से ‘मंगल लक्ष्मी' तक का सफर

दीपिका सिंह ने साल 2011 में टीवी शो दीया और बाती हम में आईपीएस ऑफिसर संध्या बींदणी के रोल से जबरदस्त पहचान बनाई थी. इस किरदार ने उन्हें हर घर का फेमस नाम बना दिया. इसके बाद वो कवच काली शक्तियों से, तेरे शहर में, मिश्री और अब मंगल लक्ष्मी जैसी सीरियल में नजर आ चुकी हैं. दीपिका की मेहनत, डेडिकेशन और उनकी मुस्कुराहट आज भी दर्शकों के दिलों में वही पुराना जादू बिखेर रही है.