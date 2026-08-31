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 बिग बॉस के प्रीमियर में दिखे 4 सुपरस्टार होस्ट,  विजय, नागार्जुन, किच्चा सुदीप से लेकर मोहनलाल तक, हंसी- मजाक से प्रोमो को बनाया खास  

JioStar ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें बिग बॉस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के होस्ट - विजय सेतुपति, नागार्जुन, किच्चा सुदीप और मोहनलाल नजर आ रहे हैं.

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 बिग बॉस के प्रीमियर में दिखे 4 सुपरस्टार होस्ट,  विजय, नागार्जुन, किच्चा सुदीप से लेकर मोहनलाल तक, हंसी- मजाक से प्रोमो को बनाया खास  
 बिग बॉस के प्रीमियर में दिखे 4 सुपरस्टार होस्ट
नई दिल्ली:

JioStar ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें बिग बॉस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के होस्ट - विजय सेतुपति, नागार्जुन, किच्चा सुदीप और मोहनलाल नजर आ रहे हैं. यह प्रोमो 6 सितंबर 2026 को चारों वर्जन के एक साथ प्रीमियर से पहले इस फ्रैंचाइजी के चारों चेहरों को एक साथ ला रहा है.  विजय सेतुपति, नागार्जुन, किच्चा सुदीप और मोहनलाल ने अपने-अपने वर्जन के जरिए दर्शकों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाया है. चारों होस्ट को पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखना चार अलग-अलग फैन बेस को एक साथ लाता है और उत्साह को और बढ़ाता है.

आने वाले सीजन के उत्साह के बीच होस्ट एक-दूसरे के राज्यों के खाने को लेकर मजेदार स्थिति में फंस जाते हैं, जिससे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है. यह प्रोमो चारों होस्ट की स्टार पावर को एक साथ लाता है और बिग बॉस के जबरदस्त प्रीमियर के लिए माहौल बनाता है.  

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उनका मजाक-मस्ती, ऑब्जर्वेशन और वीकेंड की बातचीत हर सीजन के सबसे इंतजार किए जाने वाले हिस्सों में से हैं, जो अक्सर घर के बाहर भी चर्चा का विषय बनते हैं. चारों को एक प्रोमो में एक साथ लाने से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फैंस के लिए एक अनोखा क्रॉसओवर बनता है और फ्रैंचाइजी के सबसे बड़े साउथ लॉन्च के लिए माहौल तैयार होता है. JioStar के एंटरटेनमेंट (साउथ) हेड, कृष्णन कुट्टी ने कहा, "हमारे चारों होस्ट का अपने दर्शकों के साथ एक खास रिश्ता है, और यही रिश्ता बिग बॉस को हर मार्केट में इतना दमदार बनाता है.

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 इस प्रोमो से हमें विजय सेतुपति, नागार्जुन, किच्चा सुदीप और मोहनलाल को एक साथ लाने का मौका मिला - एक ऐसा तरीका जो मजेदार है, साउथ की संस्कृति से जुड़ा है और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से है. फैंस के लिए, इन चारों को एक साथ स्क्रीन पर देखना ही अपने आप में एक खास पल है. यह उस बड़े पैमाने और उत्साह को दिखाता है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चारों एडिशन एक साथ शुरू हो रहे हैं." बिग बॉस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के एक साथ प्रीमियर के साथ 6 सितंबर को यह फ्रैंचाइजी एक ही लॉन्च इवेंट में पूरे साउथ में स्क्रीन पर छा जाएगी.

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