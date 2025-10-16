विज्ञापन

सुबक-सुबक कर रोए गला फाड़कर गालियां बकने वाले, बिग बॉस की एक चाल ने बदला खेल

इस वक्त घर की कप्तानी नेहल चुडासमा के हाथों में है, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो चुके हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अगला कैप्टेन कौन बनता है.

Read Time: 3 mins
Share
सुबक-सुबक कर रोए गला फाड़कर गालियां बकने वाले, बिग बॉस की एक चाल ने बदला खेल
Bigg Boss 19 के नए कैप्टन्सी टास्क में पानी की तरह बहे आंसू
Social Media
नई दिल्ली:

टीवी की दुनिया में अगर किसी शो ने दर्शकों को सालों से बांधे रखा है, तो वो है 'बिग बॉस'. हर साल इस रियलिटी शो में नए चेहरे, नए झगड़े, दोस्ती, प्यार और कई बार दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलते हैं. इन दिनों 'बिग बॉस 19' का चल रहा सीजन दर्शकों के लिए उतार-चढ़ाव भरा साबित हो रहा है. नौ हफ्तों के सफर में जहां अब तक लड़ाइयों और गुटबाजी ने माहौल गरमाया हुआ था, वहीं इस हफ्ते एक ऐसा टास्क देखने को मिला जिसने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया. दिवाली के खास मौके पर जब कंटेस्टेंट्स को अपने घरवालों की चिट्ठी मिली, तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

जियो हॉटस्टार ने शो का प्रोमो जारी किया, जिसने सभी को इमोशनल कर दिया. प्रोमो में दिखाया गया कि बिग बॉस ने इस हफ्ते एक खास कैप्टेंसी टास्क रखा, जो सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि दिलों को छू जाने वाला इमोशनल ट्विस्ट था. घरवालों को ये मौका दिया गया कि वे अपने घर से आई चिट्ठी पढ़ सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कैप्टेंसी की दावेदारी छोड़नी होगी. इस फैसले ने कंटेस्टेंट्स को भावुक कर दिया और फिर जो हुआ, वो शायद पहले कभी नहीं देखा गया.

मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे और कुनिका सदानंद जैसे कंटेस्टेंट्स ने बिना एक पल गंवाए अपने घर की चिट्ठी को गले लगाया और कैप्टेंसी को त्याग दिया. जहां अब तक हर हफ्ते कैप्टेंसी के लिए घमासान लड़ाई होती थी, वहीं इस बार आंसुओं और भावनाओं ने माहौल को संजीदा बना दिया. शो के दर्शक भी इस प्रोमो को देखकर भावुक हुए और सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात जाहिर की. फैंस ने लिखा कि बिग बॉस में पहली बार दिल को छू लेने वाला मोमेंट देखने को मिला.

इस वक्त घर की कप्तानी नेहल चुडासमा के हाथों में है, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो चुके हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अगला कैप्टेन कौन बनता है. खास बात ये है कि अब घर के रिश्तों में बदलाव आने लगे हैं. जीशान कादरी के एविक्शन के बाद जहां कुछ कंटेस्टेंट्स खुलकर सामने आए हैं, वहीं कुछ ने नए समीकरण बनाना शुरू कर दिए हैं.

घर से बेघर होने की तलवार इस हफ्ते मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और मालती चहर के सिर पर लटक रही है. बता दें कि इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बॉलीवुड फिल्म 'थामा' की स्टारकास्ट रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आने वाले हैं. इन सितारों की मौजूदगी से शो को नई चमक मिलने की उम्मीद है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Updates, Bigg Boss 19 Episodes, Bigg Boss 19 Short Clips, Bigg Boss 19 Contestants, Bigg Boss 19 Finale, Tanya Mittal, Mridul Tiwari, Pranit More, Pranit More Emotional, Mridul Tiwari Emotional
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com