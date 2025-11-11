विज्ञापन

बिग बॉस ने दिया जोर का झटका, मिडवीक एलिमिनेशन के जरिए इस सदस्य को घर से निकाला

Bigg Boss 19 धीरे धीरे और इंटेंस होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो ऐसे झटके मिलते ही रहेंगे.

Bigg Boss ने दिया जोर का झटका
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी के बाहर होने की खबर मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडवीक एलिमिनेशन में उनका नाम सामने आया है. सलमान खान ने कई बार उन्हें घर के नियमों और एग्रेसिव रवैये को लेकर फटकार लगाई थी, लेकिन मृदुल ने इन चेतावनियों को सीरियसली नहीं लिया. अब ऐसा लग रहा है कि बस इसी की सजा उन्हें मिल गई और उन्हें हफ्ते के बीच में ही घर से बाहर कर दिया गया.

हफ्ते के पहले एपिसोड यानी कि 10 नवंबर की बात करें तो शुरुआत में ही घर के अंदर तनाव अपने पीक पर था और मृदुल का व्यवहार लगातार विवादों में रहा. अब मिडवीक एलिमिनेशन के जरिए उनका बिग बॉस हाउस से निकलना तय माना जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी ये वेकअप कॉल हो सकता है. क्योंकि घरवालों की बातों में कई बार मालती चहर का नाम भी सामने आ रहा है कि वह घर में उतनी इन्वॉल्व्ड नहीं हैं जितने कि बाकी लोग हैं. इनके अलावा अशनूर को लेकर भी बातें हो रही हैं. शहबाज ने गौरव खन्ना से बातचीत में उन्हें सबसे कमजोर सदस्य बताया था. अब अशनूर के दोस्त अभिषेक बजाज घर से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में अशनूर को तुरंत फुल फोर्स से गेम में वापसी करनी होगी तभी यहां उनकी जगह बचाई जा सकती है.

बता दें कि इस हफ्ते अभिषेक बजाज के साथ साथ नीलम गिरी भी घर से बाहर हुईं. उनके जाने का सबसे ज्यादा झटका तान्या मित्तल और कुनिक सदानंद को लगा है.

