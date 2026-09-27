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Bigg Boss 20 Eviction: बिग बॉस 20 से हुआ दूसरा इविक्शन, यंग नहीं ईशा हुई शो से आउट

Bigg Boss 20 Eviction: पिछले वीकेंड के धमाकेदार एपिसोड्स के बाद फैंस सलमान खान को स्टेज पर वापस देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहांदर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सुपरस्टार कंटेस्टेंट्स के लिए क्या लेकर आए हैं, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हफ्ते कौन बेघर हुआ है?

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Bigg Boss 20 Eviction: बिग बॉस 20 से हुआ दूसरा इविक्शन, यंग नहीं ईशा हुई शो से आउट
बिग बॉस 20 से हुआ दूसरा इविक्शन
नई दिल्ली:

Bigg Boss 20 Eviction: पिछले वीकेंड के धमाकेदार एपिसोड्स के बाद फैंस सलमान खान को स्टेज पर वापस देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहांदर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सुपरस्टार कंटेस्टेंट्स के लिए क्या लेकर आए हैं, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हफ्ते कौन बेघर हुआ है? इस हफ्ते एलिमिनेशन राउंड रैपर यंग डीएसए (Yung DSA) और ईशा रिखी के बीच था और 'वीकेंड का वार' एपिसोड की शूटिंग शुक्रवार को हो चुकी है. उम्मीद के मुताबिक, एपिसोड से जुड़ी कई अंदर की खबरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी हैं.

बिग बॉस 20 से कौन बेघर हुआ?
खबरों के अनुसार, सलमान खान ने पहले यंग डीएसए के बेघर होने की घोषणा की, जिससे घरवाले हैरान रह गए. कहा जा रहा है कि सलमान ने यंग से कहा, "तुम जा रहे हो...", और फिर बताया कि घर छोड़ने वाला व्यक्ति यंग नहीं था. इसके बाद उन्होंने घोषणा की, "यंग नहीं, ईशा जा रही है," जिससे बिग बॉस 20 से ईशा रिखी के बेघर होने की पुष्टि हो गई. इस हफ्ते ईशा को यंग डीएसए के साथ एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था. खबरों के अनुसार, दोनों में से यंग को सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि ईशा को कम वोट मिले, जिसके कारण बिग बॉस हाउस में तीन हफ्ते बिताने के बाद उन्हें बाहर होना पड़ा.

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आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में और भी ड्रामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सलमान खान कंटेस्टेंट्स से बात करेंगे और हफ्ते की अहम घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे.  बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को कलर्स टीवी पर हुआ है और यह जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. इस सीजन को सुपरस्टार सलमान खान होस्ट कर रहे हैं.

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