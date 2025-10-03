विज्ञापन

बिग बॉस 19: शो में होगा धमाका, इस क्रिकेटर की बहन पलट देगी पूरा गेम, लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री

बिग बॉस 19 में माहौल गर्म होता जा रहा है. घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कलेश बढ़ते जा रहे हैं और अब एक के बाद एक एविक्शन देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, कंटेस्टेंट्स खुलकर खेल रहे हैं.

Bigg Boss 19: इस क्रिकेटर की बहन पलट देगी पूरा गेम
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में माहौल गर्म होता जा रहा है. घर में कंटेस्टेंट्स के बीच कलेश बढ़ते जा रहे हैं और अब एक के बाद एक एविक्शन देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, कंटेस्टेंट्स खुलकर खेल रहे हैं. अब तक जो घर में यारी-दोस्ती निभा रहे थे, वो भी अब एलिमिनेशन के डर से अपने खास पर निशाना साध रहे हैं. फिलहाल शो से 3 कंटेस्टेंट्स की छुट्टी हो चुकी है और अब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है. यानी शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि बिग बॉस 19 के घर में अब इस क्रिकेटर की बहन एंट्री लेने जा रही है, जो पूरा गेम पलटने का दमखम रखती है.

कौन हैं ये कंटेस्टेंट?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती शो में नजर आने वाली है और कहा जा रहा है कि खुद दीपक मालती को शो में छोड़ने आएंगे, लेकिन ना तो दीपक और ना ही बिग बॉस 19 की ओर से ऐसी कोई पुष्टि हुई है. अगर दीपक की बहन शो में एंट्री लेती हैं, तो घर का माहौल बिल्कुल बदलने वाला है और शो को टीआरपी में बढ़ा फायदा मिलने वाला है. पिछली बार शो से आवेज दरबार बाहर हुए थे और इसके बाद से शो का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है. बसीर अली और अमाल मलिक ने आवेज को घर में खूब घेरा था और अब ये दोनों अपने नए शिकार की तलाश में हैं.

इस कंटेस्टेंट ने की शिकायत

दूसरी तरफ टीवी एक्टर गौरव खन्ना भी घर में हैं और शानदार गेम खेल रहे हैं. उन्होंने बिग बॉस से शिकायत की है. गौरव ने बिग बॉस से कहा कि घर के कई कंटेस्टेंट्स बार-बार माइक उतार फेंकने की धमकी दे रहे है. गौरव ने बिग बॉस से कहा कि वो इन सभी कंटेस्टेंट्स को अच्छे से समझाएं. गौरव की शिकायत पर बिग बॉस ने धमकी देने  वाले सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास ली है. बता दें, शो से अभी तक तीन कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और बीते हफ्ते 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे, जिसमें गौरव खन्ना सेफ हैं.

Bigg Boss 19, Bigg Boss Wild Card Entry, Salman Khan, Deepak Chahar, Bb19, Malti Chahar
