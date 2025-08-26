बिग बॉस 19 की यंगेस्ट कंटेस्टेंट, 5 साल की उम्र में किया था डेब्यू, 12वीं में 94% नंबर, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

विज्ञापन

Bigg Boss 19: अशनूर कौर ने महज 5 साल की उम्र में मनोरंजन जगत में कदम रखा था. उनका जन्म 3 मई, 2004 को हुआ था और वे एक सिख परिवार में पली-बढ़ीं. 2009 में आए टीवी शो झांसी की रानी में उन्हें पहली बार देखा गया था.

भारत का सबसे मशहूर रियलिटी टीवी शो, बिग बॉस, अपने 19वें सीज़न के साथ वापस आ गया है. सलमान खान के इस मोस्ट अवेटेड शो का प्रीमियर हो चुका है. शो में एंट्री लेने वाली पहली प्रतियोगी कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर थीं. 21 साल की उम्र में, वह इस सीज़न में एंट्री करने वाली सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट हैं. अशनूर ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. आइए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं.

5 साल की उम्र में शुरू किया करियर

अशनूर कौर ने महज 5 साल की उम्र में मनोरंजन जगत में कदम रखा था. उनका जन्म 3 मई, 2004 को हुआ था और वे एक सिख परिवार में पली-बढ़ीं. 2009 में आए टीवी शो झांसी की रानी में उन्हें पहली बार देखा गया था. तब से, उन्होंने भारतीय टेलीविजन पर सबसे पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है. अभिनेत्री ने "शोभा सोमनाथ की" में युवा 'राजकुमारी शोभा' और "ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा" में 'नाविका' की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया था.

मशहूर धारावाहिक "ये रिश्ता क्या कहलाता है" में युवा 'नायरा' की भूमिका ने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया. कई वर्षों तक इस किरदार को निभाने के बाद, उन्होंने "पटियाला बेब्स" में एक किशोरी 'मिनी' की भूमिका निभाई. 18 साल की होने तक, अशनूर टीवी की दुनिया का जाना माना नाम बन गईं.

काम और पढ़ाई के बीच सही बैलेंस

जहां कई बाल कलाकारों को अपनी पढ़ाई और करियर के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है, वहीं अशनूर कौर ने दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए. बाद में, व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद, उन्होंने 12वीं कक्षा में 94% अंक हासिल करके अपना सिलसिला जारी रखा. हाल ही में उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया था मास मीडिया में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके लौटीं.

बिग बॉस 19 जीतने का सपना

21 साल की अशनूर कौर ने अपने पहले रियलिटी शो में हिस्सा लिया है, जहां वह बिग बॉस के नए सीज़न की सबसे कम उम्र की प्रतियोगी हैं. शो शुरू होने से पहले ही मशहूर गाने पर उनकी एंट्री ने धूम मचा दी थी. जब उन्होंने मंच पर सलमान खान से बात की, तो उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे अन्य प्रतियोगी उनकी कम उम्र के कारण उन्हें कम आंक सकते हैं. अपने जवाब में, अशनूर ने कहा, "बिग बॉस के इतिहास में किसी ने भी इतनी कम उम्र में ट्रॉफी नहीं जीती है. मैं ऐसा करने वाली पहली बनना चाहती हूं." उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमानी भरे शब्दों ने सलमान खान को भी उनकी परिपक्वता की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया.

