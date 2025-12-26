धुरंधर के अक्षय खन्ना से बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना का है कनेक्शन! विनोद खन्ना से भी है खास रिश्ता?

बिग बॉस 19 जीतकर गौरव खन्ना एक बार फिर टीवी की दुनिया के राजा बन गए हैं. गौरव को शो से खूब प्यार मिला है और हर किसी ने उनके गेम की तारीफ की है. जहां एक तरफ टीवी पर गौरव खन्ना छाए हुए हैं वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में अक्षय खन्ना का डंका बजा हुआ है. धुरंधर में अपनी एक्टिंग से अक्षय ने सभी को इंप्रेस कर दिया है. सेलेब्स से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह अक्षय की खूब तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर खन्ना दुनिया पर राज कर रहे हैं खूब वायरल हो रहा है. अब गौरव खन्ना ने इस कमेंट पर रिएक्ट किया है. दोनों में एक खास कनेक्शन भी है. आइए आपको इस बारे में बताते हैं.

क्या है दोनों में कनेक्शन

गौरव खन्ना ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में अपने और अक्षय के बीच कनेक्शन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उनके पिता का नाम भी विनोद खन्ना है. गौरव ने बताया कि उनके पिता ने ही दोनों में समानता का पता किया था. उन्होंने बताया कि उनके पिता के भी फेवरेट एक्टर कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना हैं. अपने पापा की बात करते हुए गौरव ने कहा- हां, देखो आशीर्वाद है दोनों विनोद खन्ना पर.

धुरंधर में छाए अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना की बात करें तो उनकी धुरंधर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. उनकी रहमान डकैत के रोल में उनकी डायलॉग डिलिवरी से लेकर आइकॉनिक डांस स्टेप तक, उनकी हर जगह लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19

गौरव खन्ना की बात करें तो उन्होंने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाने के साथ 50 लाख रुपये प्राइज मनी जीती है. शो के बाद वो खूब पार्टी कर रहे हैं. उनकी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. गौरव के अगले शो और अक्षय की अगली फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.