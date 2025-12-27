फरहाना भट्ट ने कहा- उनके नाम से जाना जाएगा बिग बॉस 19, गौरव खन्ना ने दिया जवाब, बोले- खराब बात है

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है, इस सीजन के विजेता गौरव खन्ना रहे. शो खत्म होने के बाद भी इस शो की कंट्रोवर्सी कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाल ही में बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना एक इंटरव्यू में उनसे फरहाना को लेकर सवाल पूछा गया, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे गौरव का जवाब नहीं, आइए आपको दिखाते हैं गौरव खन्ना का ये वायरल वीडियो...

फरहाना भट्ट को लेकर क्या बोले गौरव खन्ना

इंस्टाग्राम पेज पर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में एंकर उनसे पूछती हैं कि फरहाना भट्ट हमेशा कहती थी ये शो गौरव खन्ना जीत गए हो, लेकिन इस शो को उनके नाम से जाना जाएगा, जिस पर गौरव हल्की सी स्माइल करते हुए कहते हैं ये उनके लिए अच्छा है, अगर वो ये मानती है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैंने शो में उनका जवाब नहीं दिया तो यहां क्यों दूंगा, हां लेकिन मैं उनकी जगह होता तो शायद ये कभी नहीं कहता, क्योंकि अपने नाम के शो में हारना ज्यादा खराब बात है. सोशल मीडिया पर गौरव के ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

फैंस बोले आपको वोट करने का बिल्कुल पछतावा नहीं

गौरव खन्ना के इस रिएक्शन की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा कि आपको वोट करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि क्या जवाब दिया है गौरव. एक यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि गौरव खन्ना जीता और फरहाना शो की रनर अप रही. बता दें कि बिग बॉस 19 की शुरुआत 24 अगस्त 2025 से हुई थी, गौरव खन्ना इस शो के विनर रहे, जबकि फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर, प्रणीत मोर तीसरे नंबर पर, तान्या मित्तल चौथे नंबर पर और अमाल मलिक पांचवें नंबर पर रहें.