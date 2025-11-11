बिग बॉस 19 में ये कंटेस्टेंट बना पावर प्लेयर, ले रहा है सबसे मोटी फीस, छोटे पर्दे की बहू-बेटियों का है फेवरेट

'बिग बॉस 19' इस बार फिर से एंटरटेनमेंट और ड्रामे का जबरदस्त तड़का लेकर आया है. सलमान खान के इस रियलिटी शो की शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स ने धमाल मचा रखा है. हर हफ्ते नए ट्विस्ट, झगड़े और टास्क के बीच दर्शक अपने फेवरेट सितारों पर नजर गड़ाए बैठे हैं. लेकिन इन सबके बीच एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है...इस सीजन का सबसे महंगा और सबसे कमाऊ कंटेस्टेंट कौन है. जवाब है टीवी के हैंडसम एक्टर गौरव खन्ना, जो इस सीजन में अपनी फीस और पॉपुलैरिटी दोनों के मामले में सबको पीछे छोड़ रहे हैं.

हर हफ्ते लेते हैं लाखों, नेट वर्थ चौंकाने वाली

रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव खन्ना को हर हफ्ते करीब 17.5 लाख रुपये की फीस मिल रही है. यानी वो एक दिन में लगभग 2.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं. इससे पहले खबरें थीं कि अमाल मलिक भी उन्हें टक्कर दे रहे हैं लेकिन गौरव की फीस ने सबको हैरान कर दिया. उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 12 से 15 करोड़ रुपये बताई जाती है. गौरव हाल ही में ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' जीत चुके हैं, जहां उन्हें 20 लाख रुपये का प्राइज मिला था. अब वो 'बिग बॉस' में भी सबसे ज्यादा कमाने वाले स्टार बन गए हैं.

IT कंपनी से एक्टिंग तक का सफर

कम ही लोग जानते हैं कि एक्टिंग में आने से पहले गौरव खन्ना एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे. मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद उन्होंने करीब एक साल तक एक आईटी कंपनी में काम किया. लेकिन दिल कुछ और चाहता था. उन्होंने कॉर्पोरेट की कुर्सी छोड़कर कैमरे के सामने आने का फैसला किया. 'भाभी' सीरियल से उन्होंने टीवी पर डेब्यू किया और फिर ‘कुमकुम', ‘मेरी डोली तेरे अंगना' और ‘सीआईडी' जैसे पॉपुलर शोज से पहचान बनाई. 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर उन्होंने हर घर में अपनी खास पहचान बना ली है.

लग्जरी लाइफ और स्टार पावर का जलवा

गौरव खन्ना की लाइफस्टाइल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है. मुंबई में उनका खुद का लग्जरी अपार्टमेंट है और उनके पास ऑडी ए6, फोक्सवैगन टैगन जैसी कारें हैं. उन्हें ट्रैवल करना, लैविश होटल में रहना और डिजाइनर कपड़े पहनना पसंद है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें फैंस खूब पसंद करते हैं. एक वक्त था जब गौरव कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करते थे, और आज वो टीवी के सबसे महंगे एक्टर बन चुके हैं.अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर में ये ‘स्मार्ट प्लेयर' अपनी समझदारी और स्ट्रेटेजी से कितनी दूर तक जाता है.