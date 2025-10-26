बिग बॉस 19 में दो कंटेस्टेंट की गलती की पूरे घर को मिली सजा, 3 को छोड़ सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट, राशन भी कट

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के एपिसोड में बसीर अली और नेहल चुड़ासामा के इविक्ट होने की खबरें हैं. लेकिन अब एक और अपडेट सामने आया है, जो बिग बॉस 19 के आने वाले नॉमिनेशन को लेकर है. दरअसल, जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते 3 कंटेस्टेंट को छोड़कर पूरा घर नॉमिनेट हो गया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह किसी ट्विस्ट या टास्क के कारण नहीं बल्कि एक गलती की वजह से हुआ है, जो कि अशनूर कौर और अभिषेक बजाज ने की थी.

बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन पर हुआ बवाल

बिग बॉस तक के मुताबिक, इविक्शन के बाद बिग बॉस के आगाह करने के बावजूद अभिषेक और अशनूर पूल के किनारे बिना माइक के बात करते हुए पाए गए. वहीं उन्होंने वॉर्निंग को इग्नोर किया, जिसकी क्लिप घरवालों को दिखाई गई और उनसे गलती पर फैसला लेने के लिए कहा गया कि उन दोनों को नॉमिनेट किया जाएगा. लेकिन आखिरी फैसला घरवालों के हाथ में होगा.

3 को छोड़कर पूरा घर हुआ इस हफ्ते नॉमिनेट

हालांकि इस पर कंटेस्टेंट फैसला नहीं ले पाए, जिसके बाद बिग बॉस ने कैप्टन मृदुल से उनकी राय मांगी. लेकिन मृदुल ने कहा कि वह एक और चांस डिजर्व करते हैं. इसके चलते बिग बॉस ने फैसला लेते हुए अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी को छोड़कर पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया. इतना ही नहीं 60 प्रतिशत राशन बिग बॉस ने बतौर सजा काट दिया.

नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के ये हैं नाम

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की बात करें तो कहा जा रहा है कि कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मालती चाहर, शहबाज बादेशा, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना नॉमिनेट हुए हैं. इसके चलते फैंस का कहना है कि इस हफ्ते नीलम गिरी या शाहबाज बादेशा में से कोई एक इस हफ्ते शो से बाहर हो जाएगा.