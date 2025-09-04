बिग बॉस-19 नया प्रोमो: कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल में तकरार, सीनियर एक्ट्रेस बोली- मुझे....

बिग बॉस 19 के घर में एक और हफ्ता खत्म होने वाला है और कंटेस्टेंट्स के बीच कई नए समीकरण सामने आए हैं. नए प्रोमो में हम कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच तीखी बहस देख सकते हैं, जहां सीनियर एक्ट्रेस, इनफ्लुएंसर से कहती हैं कि वह उनसे प्यार न करें और दूर रहें. प्रोमो की शुरुआत तान्या मित्तल से होती है, जो कुनिका सदानंद के बिस्तर पर बैठी हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं. मित्तल, कुनिका की कही किसी बात को लेकर अपनी बात उनके सामने रखती हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आई.

तान्या को कुनिका से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह उनसे इतना प्यार करती हैं कि उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए दूसरे कंटेस्टेंट्स की बातें सुनने को मिल रही हैं. इसके बाद कुनिका उन्हें कहती हैं कि वह उन्हें कुछ बातें समझाते-समझाते थक गई हैं, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ी हुई हैं. वह आगे कहती है, "अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा राय रखती हूं और किसी की बात नहीं सुनती, तो कृपया मुझसे दूर ही रहो." वह उसे यह भी कहती है कि वह उनसे प्यार न करें.

तान्या फिर साफ करती हैं कि अगर उनकी मां के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वह बुरा मान जाएगी. वह कहती हैं, "जैसी आपकी एक पर्सनैलिटी है, वैसी मेरी भी एक पर्सनैलिटी है." बहस कुनिका के यह कहने के साथ खत्म होती है कि वह उनके अहंकार और नाजुक मिजाज को संभाल नहीं सकतीं.

कुनिका सदानंद को धोखा दिए जाने की याद आती है

पहले प्रोमो में, कुनिका सदानंद ने खुलासा किया था, "मैंने 27 साल अपने रिश्ते को छिपा कर रखा, मैंने अब जाके बोला और मैंने इतना हल्का महसूस किया." तान्या ने पूछा, "मतलब वो आपके पति थे?"

कुनिका ने इनकार किया और कहा, "लिव इन था और वो शादी शुदा थे लेकिन अपनी पत्नी से अलग थे. उन्होंने मेरी नाक के नीचे किसी दूसरी लड़की से चक्कर शुरू कर दिया." नीलम ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसे छोड़ दिया है. कुनिका ने सहमति जताते हुए कहा, "हाँ, मैंने छोड़ा"