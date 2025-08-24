बिग बॉस 19 की थीम क्या है? क्या होगा नए सीजन में खास, यहां है हर अपडेट

Bigg Boss 19: टीवी का सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस फिर से लौट रहा है, लेकिन इस बार अंदाज होगा बिल्कुल हटके. 24 अगस्त, रविवार से शुरू हो रहा बिग बॉस 19 दर्शकों को पहले ही दिन से सरप्राइज देने वाला है. हर सीजन में बिग बॉस का घर अपनी थीम को लेकर चर्चा में रहता है और इस बार का माहौल तो सबसे अलग होने वाला है. कभी घर वाले और जेल में रहने वाले कंटेस्टेंट होते हैं तो कभी सेलेब और कॉमन मैन का कॉन्सेप्ट आया और इस बार बिग बॉस के 19वें सीजन के लिए एक नई थीम डिजाइन की गई है, जिसमें घरवालों का रहना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन दर्शकों का फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा, तो चलिए आपको बताते हैं बिग बॉस 19 की थीम...

इस बार क्या होगी थीम?

बिग बॉस 19 की थीम होगी 'पार्लियामेंट'. जी हां, इस बार बिग बॉस का घर बदलेगा एक मिनी संसद में. कंटेस्टेंट्स को यहां अपनी-अपनी सरकार बनानी होगी, जबकि जनता यानी ऑडियंस तय करेगी कि किसकी सत्ता चलेगी और किसकी गद्दी छिन जाएगी. सोचिए जरा… जहां बहस, हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप होंगे, वहीं मजाक-मस्ती और ड्रामे की भी पूरी डोज मिलेगी.

कौन-कौन होंगे पार्लियामेंट के सांसद?

प्रीमियर एपिसोड को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट अपने पीक पर है. 24 अगस्त को रात 9 बजे जियो सिनेमा और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर शो का टेलीकास्ट होगा. कंटेस्टेंट्स की लिस्ट अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा में ये नाम हैं- गौरव खन्ना, पायल धारे, अशनूर कौर, जीशान कादरी, बशीर अली, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, शिवेत तोमर, अनाया बांगर, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, शफक नाज, हुनर हाली, नयनदीप रक्षित, अली काशिफ खान देशमुख, शहबाज़ बदेशा, मृदुल तिवारी और अतुल किशन.

क्यों होगा ये सीजन सबसे खास?

बिग बॉस 19 पहली बार पार्लियामेंट की थीम पर खेला जाएगा. यहां कंटेस्टेंट्स अपनी-अपनी पार्टी और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और दर्शक ही तय करेंगे कि किसकी होगी असली सत्ता. यानी इस सीजन में ड्रामा, तकरार और एंटरटेनमेंट का तड़का पहले से कई गुना ज्यादा होगा.