अमाल मलिक ने बेखयाली के क्रेडिट विवाद पर दिया सचेत-परंपरा को जवाब, बोले- "दिक्कत है तो कोर्ट जाओ"

बिग बॉस 19 फेम अमाल मलिक और सिंगर सचेत परम्परा के मामले में एक नया मोड़ आया है. दरअसल, म्यूजिकल जोड़ी द्वारा एक्टर बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह के गाने बेख्याली का क्रेडिट बार-बार लेने का आरोप लगाने के बाद अब अमाल मलिक ने इन आरोपों पर रिएक्शन दिया है. जूम से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कभी दूसरे के काम का क्रेडिट नहीं लिया. मैं गोली खाकर भी सच कहूंगा. अगर इंडस्ट्री में कोई मेरे नाम पर दाग लगाने की कोशिश करेगा, जो वो कर रहे हैं. अगर कोई इंटरव्यू के जरिए कहना चाह रहा है कि उसने भी रिमिक्स तो किया कैसे किया वो भी आप देखो.

सिंगर ने कहा कि वह क्रेडिट देने के मामले में हमेशा से सतर्क रहे हैं. उन्होंने कहा, किसका क्रेडिट खाया? नहीं कभी बोला की ये गाना मेरा है या बोला की रिक्रिएट नहीं किया ? लोग दूसरों के गानों पर अपना नाम देते हैं और कहते हैं, मैंने बनाया. मैंने कभी ये नहीं किया. कोई कंपोजर है, जिसका गाना मैंने किएट किया और उसने ये कहा कि मैंने उनका गाना बर्बाद किया है? कभी नहीं. आप जाइए आप देखिए पहले क्या हुआ था.

अमाल ने आगे कहा, उन्होंने कभी मेरे मुंह के सामने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लोग मुझसे डरते हैं और यह सच है. वह कभी मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेंगे. वह इंस्टाग्राम पर कहेंगे और कभी कोर्ट केस नहीं करेंगे. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोर्ट जाइए सीधा. अगर आपको लगता है कि मैंने कॉपी किया है तो मानहानि का केस करिए.

