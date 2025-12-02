Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने बच्चे के नाम पर खेला सिम्पथी कार्ड? उंगलियां उठीं तो बुरी तरह टूट गए जीके

फिनाले वीक शुरू होने के साथ, बिग बॉस 19 ने ऑफिशियली अपने टॉप छह कंटेस्टेंट्स को लॉक कर लिया है. फिनाले वीक के पहले दिन, फाइनलिस्ट्स को मीडिया से कड़े सवाल-जवाब का सामना करना पड़ा, और यह सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है. एक नए प्रोमो में दिखाया गया है कि गौरव खन्ना अपनी पत्नी के बच्चे ना चाहने के फैसले पर चर्चा कर सिम्पैथी कार्ड खेलने के आरोप के बाद इमोशनल हो जाते हैं.

बिग बॉस 19 मीडिया राउंड में गौरव खन्ना हुए इमोशनल

प्रोमो में एक रिपोर्टर गौरव से सवाल करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने पहले शो में कहा था कि उनकी पत्नी बच्चे नहीं चाहती हैं तो कई दर्शकों को लगा कि यह सिम्पैथी पाने की एक सोची-समझी कोशिश थी. इमोशनल होकर जवाब देते हुए, गौरव ने अपनी पत्नी के फैसले का बचाव किया और कहा कि हालांकि उन्हें पर्सनली बच्चे बहुत पसंद हैं और शादी के बाद पिता बनना चाहते थे, लेकिन बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हैं कि अपनी दिली इच्छाओं को कुर्बान कर दें.

फैमिली वीक में भी उठा था बच्चे का मुद्दा

उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और वह हमेशा उनकी पत्नी के फैसले का सम्मान करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे. इससे पहले, फैमिली वीक से पहले वीकेंड का वार के एक एपिसोड में, एक एस्ट्रोलॉजर घर में आई थीं और कंटेस्टेंट्स को उनके भविष्य के बारे में सवाल पूछने की इजाजत थी. उस सेशन के दौरान, गौरव ने पूछा कि क्या वह भविष्य में उनकी जिंदगी में बच्चे खुशी आएगी. एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया कि उनकी पत्नी बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रही हैं, जिससे वह काफी एक्साइटेड दिखे.

हालांकि यह टॉपिक फैमिली वीक के दौरान फिर से सामने आया जब गौरव की पत्नी आकांक्षा उन्हें सपोर्ट करने के लिए घर में आईं. मालती चाहर ने यह मुद्दा उठाया और आकांक्षा से पूछा कि वह बच्चे क्यों नहीं चाहतीं. आकांक्षा ने कहा कि वह ऐसी जिम्मेदारी के लिए तैयार महसूस नहीं करतीं और उन्हें पक्का नहीं है कि वह कभी तैयार होंगी भी या नहीं.

कब है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले?

शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के बाहर होने के बाद, ट्रॉफी की रेस में छह कंटेस्टेंट बचे हैं: गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और मालती चाहर. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है.