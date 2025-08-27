विज्ञापन

Bigg Boss 19: पहले हफ्ते इन 7 कंटेस्टेंट पर लटका घर से बेघर होने का खतरा, जानें किसे मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो की शुरुआत से ही इसमें जबरदस्त ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है.

बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन में आए 7 कंटेस्टेंट
नई दिल्ली:

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो की शुरुआत से ही इसमें जबरदस्त ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है. पिछले एपिसोड में कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को घर से बाहर कर दिया गया था. हालांकि ट्विस्ट यह है कि फरहाना असल में घर से बाहर नहीं गई हैं, बल्कि वह सीक्रेट रूम में रह रही हैं और बाकी घरवालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है. अब शो का असली मजा तब आया जब बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क का एलान किया.

दरअसल, इस टास्क में घरवालों को यह फैसला लेना था कि उनके हिसाब से कौन से दो सदस्य घर में बने रहने लायक नहीं हैं. इस दौरान घर के अंदर जमकर बहस और हंगामा हुआ. आखिरकार नॉमिनेशन के बाद सात कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आया.

नॉमिनेट हुए 7 कंटेस्टेंट 

इस हफ्ते नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स हैं- नीलम गिरी, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और नतालिया. इनमें से सबसे ज्यादा वोट नीलम गिरी को मिले. उन्हें कुल 8 वोट मिले क्योंकि ज्यादातर घरवालों का मानना था कि नीलम शो के लिए फिट नहीं हैं. वहीं, तनया मित्तल को 7 वोट मिले और वह भी सीधे नॉमिनेशन की लिस्ट में पहुंच गईं.

इस कंटेस्टेंट को बतया फेक 

गौरव खन्ना को भी कई सदस्यों ने निशाना बनाया और उन्हें नकली करार दिया. घरवालों का कहना है कि कुछ कंटेस्टेंट्स असली गेम नहीं खेल रहे बल्कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते किसका बिग बॉस का सफर खत्म होता है. क्या नीलम गिरी और तान्या मित्तल अपने गेम में सुधार कर पाएंगी या उन्हें दर्शकों से अलविदा कहना पड़ेगा? यह तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे.

