Bigg Boss 19: वीकएंड के वार पर इमोश्नल अत्याचार, फूट-फूट कर रोईं फराहाना और नेहल, अमाल के भी निकले आंसू

Bigg Boss 19 में वीकएंड का वार में इस वक्त इमोशन्स की आंधी देखने को मिली. किसी के घरवाले आए तो किसी तरफ से प्यारे मैसेजेस ने सभी की आंखें नम कर दीं.

Bigg Boss 19: धमाकों नहीं आसुंओं से भरा रहा वीकएंड का वार
नई दिल्ली:

दीपावली से पहले ही सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में धमाके होने शुरू हो चुके हैं. शनिवार को 'वीकेंड के वार' में सलमान खान ने फरहाना भट्ट और मालती चाहर समेत कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाई. यह एपिसोड बड़ा खास साबित हुआ क्योंकि रविवार वीकेंड के वार में प्रतिभागियों के परिवार वालों ने उनके लिए खास मैसेज भेजा है. इस एपिसोड में घरवालों के आंसू निकल रहे हैं, ऐसा सलमान की डांट से नहीं बल्कि परिवार वालों की तरफ से भेजे गए तोहफों और मैसेज की वजह से है.

शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें फिल्म 'थामा' में लीड रोल प्ले करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना को देखा जा रहा है. प्रोमो में आयुष्मान खुराना कहते हैं कि आपके लिए बिग बॉस ने एक मेला लगाया है, जिसमें कई तोहफे हैं और वो आपके घर से आए हैं.

प्रोमो में आगे शहबाज को रोता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि वे अपनी बहन शहनाज गिल को देखकर इमोशनल हो जाते हैं. शहनाज कहती हैं कि वे घर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्हें स्क्रीन पर देखकर सभी लोग खुश हैं, लेकिन वहां से आने की जल्दी न करें, क्योंकि फिलहाल घरवाले उनको मिस नहीं कर रहे हैं.

इसके बाद फरहाना की मां का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें उनकी मां कहती हैं कि "बेटा, तुम अकेले ही बहुत अच्छा खेलती हो…शेरनी हो तुम शेरनी, बस जीत के आना." मां का मैसेज सुनकर फरहाना फूट-फूट कर रोती हैं. शो का पूरा माहौल दीपावली पर इमोशनल हो जाता है.

बता दें कि शो में फिल्म 'थामा' की पूरी टीम पहुंची है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना तीनों ही फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं, जो कि सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म एक हॉरर-ड्रामा सीरीज है, जिसमें प्यार, डर और कॉमेडी तीनों का मिक्स कॉकटेल देखने को मिलेगा. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है और निर्माता दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं.

इसके साथ ही आयुष्मान ने अपनी अगली फिल्म भी साइन कर ली है. एक्टर 'पति-पत्नी और वो दो' में दिखने वाले हैं. फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, जिसमें वे सारा अली खान, वामिका गाबी, रकुल प्रीत सिंह के साथ दिखने वाले हैं. फिल्म होली के मौके पर रिलीज होगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
