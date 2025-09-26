विज्ञापन

बशीर की चाल, नेहल को बैड टच और कुनिका के बिगड़े बोल पर बवाल, बिग बॉस के 5 बड़े पंगे

Bigg Boss पंगों का घर है. यहां कब कौन किससे भिड़ जाए, कहा नहीं जा सकता है. फिर जब झगड़ा शुरू होता है, तो फिर सारी मर्यादाएं टूटती नजर आती हैं. आए आपको बताते हैं, बिग बॉस-19 में हुए अब तक के 5 बड़े पंगे.

Read Time: 5 mins
Share
बशीर की चाल, नेहल को बैड टच और कुनिका के बिगड़े बोल पर बवाल, बिग बॉस के 5 बड़े पंगे
बिग बॉस-19 के बड़े पंगे
नई दिल्‍ली:

Bigg Boss 19: रियालिटी शो बिग बॉस 19 के शुरुआती 4 हफ्तों में ही कंटेस्‍टेंट के बीच इतने पंगे हो चुके हैं कि आगे क्‍या-क्‍या हो सकता हैं, ये कल्‍पना से परे है. इस बार गाली-गलौच तो इतनी हो रही है कि बिग बॉस को डायलॉग बार-बार म्‍यूट करने पड़ रहे हैं. जब-जब कंटेस्‍टेंट के बीच जब-जब बहस होती है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई सेलेब्रिटी नहीं, बल्कि गली-मौहल्‍ले के लोग हों, जो झगड़ों के दौरान शर्म-लिहाज भूल जाते हैं. कुछ दिनों पहले अभिषेक बजाज ने बशीर अली की चाल पर तंज कसा और उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाए, तो हाल ही में कुनिका ने फरहाना के साथ हुई बहस में बोले- तुम्‍हारे मुंह से हमेशा गू ही निकलता है. आइए आपको बिग बॉस में अब तक हुए 5 पंगों के बारे में बताते हैं, जिनमें मर्यादाएं टूटती नजर आईं.  

फरहाना ने कहा- तलवे चाटो... कुनिका का पलटवार- मुंह में गंद भरा है  

कुनिका सदानंद और फरहाना के बीच जोरदार झगड़ा हुआ. फरहाना पहले भी घर के अन्‍य सदस्‍यों के साथ बदतमीजी कर चुकी हैं. इस बार उसके निशाने पर कुनिका थी. झगड़ा तब शुरू हुआ, जब फरहाना ने कुनिका को फ्लीपर कहा. फरहाना ने इस झगड़े में सारी मर्यादाएं तोड़ दीं. फरहाना ने आपा खोते हुए कह दिया, 'अभिषेक और अशनूर के तलवे चाटो.' फरहाना यहीं नहीं रुकीं, उन्‍होंने ने कुनिका को धमकी भी दी कि मैं अपने लेवल पर आ गईं, ना तो वीकेंड पर तुम्हारा पूरा खानदान आ जाएगा.' इस पर कुनिका ने पहलवार करते हुए कहा कि तुम्‍हारे मुंह में गंद भरा हुआ है. 

Latest and Breaking News on NDTV

अभिषेक के 'लचक' वाले कमेंट पर भड़के बशीर

बीते हफ्ते का कप्‍तान अभिषेक बजाज था. अभिषेक ने अपनी कप्‍तानी के दौरान खुद पर बहुत संयम रखने की कोशिश की. सबसे बहुत नरमी से बात की, लेकिन आखिर के दिनों में वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए. जब बशीर ने अभिषेक को फ्लॉप कप्‍तान बताया, तो वह भड़क गए. दोनों के बीच तीखी बहस जल्‍द ही गाली-गलौच में तब्‍दील हो गई. इस दौरान अभिषक ने बशीर की चाल पर तंज कसते हुए 'लचक' कह दिया. इस पर बशीर भड़क गए और पूछने लगे कि क्‍या तुम मेरी सेक्‍सुएलिटी पर सवाल उठा रहे हो? मेरी चाल पर सवाल उठा रहे हो. इसके बाद जमकर बशीर और अभिषेक के बीच गाली-गलौच हुई.

Latest and Breaking News on NDTV

जब नेहल का अमाल के 'टच' के बाद हुआ ब्रैक डाउन    

बिग बॉस ने एक टास्‍क के दौरान सभी सदस्‍यों को 2 टीमों में बांटा था. इस दौरान नेहल और अमाल मलिक अलग-अलग टीमों में थे. टास्‍क ये था कि एक सदस्‍य ब्‍लैक बोर्ड पर लिखेगा और अपोजिट टीम का सदस्‍य उसे अपने सिर पर पहने हेलमेट से साफ करने की कोशिश करेगा. इस टास्‍ट में राउंड वन में नेहल बोर्ड पर लिख रही थीं और कमाल उसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान अमाल का हाथ अंजाने में नेहल की ब्रेस्‍ट पर लग गया. इसके बाद नेहल का ब्रेकडाउन हो गया. वह रोने लगी. वह कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ रोती जा रही थी. अमाल के कैरेक्‍टर पर सवाल उठने लगे. ऐसे में पूरा घर दो खेमों में बंट गया. एक तरफ कुछ सदस्‍य अमाल पर सवाल उठाने लगे, तो कुछ उसके सपोर्ट में खड़े हो गए. ऐसे में अमाल भी इतना गिल्‍ट में आ गया कि उसने कई बार नेहल से माफी मांगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

हम भिखारी को भी... जीशान की थाली से जब निकाली गई पूडि़यां

तान्‍या और नीलम उस दिन पुड़िया बना रही थीं. तान्‍या ने जीशान से कहा कि गर्म-गर्म पूड़ी खा लीजिए. जीशान प्‍लेट लेकर आ गए और तान्‍या ने उनकी प्‍लेट में पुड़िया डाल दीं. लेकिन ये देख कुनिका भड़क गई और तान्‍या को डांटने लगीं कि आखिर तुमने जीशान को पूड़ी, क्‍यों दे दी, जबकि घर के अन्‍य सदस्‍य अभी तक नहीं आए हैं. इसके बाद कुनिका ने जीशान की प्‍लेट से पुड़िया निकलवा लीं. इस पर जीशान बेहद भड़क गए और उन्‍होंने कहा कि हम घर आए भिखारी के साथ भी ऐसा व्‍यवहार नहीं करते हैं. इसके बाद कुनिका और जीशान के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद जीशान पूरे दिन पुड़िया खाई ही नहीं.   

Latest and Breaking News on NDTV

मेरी मां ने ये, मेरी मां ने वो... कुनिका ने तान्‍या को सुनाई खरी-खरी


कुनिका का बिग बॉस की रसोई पर पूरा कंट्रोल शुरुआत से बना हुआ है. तान्‍या जब इस घर में आईं, तो उन्‍हें खाना बनाना नहीं आता था. कुनिका उन्‍हें खाना बनाने की टिप्‍स देती थीं. लेकिन एक दिन कुनिका, तान्‍या से इतनी परेशान हो गईं कि उन्‍होंने कहा- तुम्‍हारी मां ने तुम्‍हें कुछ भी नहीं सिखाया. तुम हमेशा, मेरी मां... मेरी मां करती रहती हो. हर बार क्‍यों अपनी मां को बीच में लेकर आती हो. इस पर तान्‍या शायद पहली बार किसी घरवाले पर भड़क गईं. तान्‍या ने कहा कि आप मेरी मां पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकती हैं. इसके बाद से तान्‍या और कुनिका के रिश्‍तों में दरार पड़ गई, तो अभी तक भरी नहीं है.     

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Controversy, Bashir Ali, Nehal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com