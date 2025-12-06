तान्या मित्तल पर बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट ने लगाया था काला जादू करने का आरोप, मालती चाहर बोलीं- मसाला देने...

सलमान खान का विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. 7 दिसंबर को इस शो का ग्रैंड फिनाले है, जिसके बाद पता चलेगा कि ट्रॉफी कौन जीतेगा. फिनाले में अपनी जगह बनाने वाले कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल हैं. जबकि टॉप 6 में आने वाली मालती चाहर घर से बाहर हो गई हैं. मिड वीक एविक्शन में बाहर होने के बाद, मालती ने 'लेस्बियन' वाले कमेंट और बसीर अली द्वारा तान्या मित्तल को काला जादू करने के आरोप पर रिएक्शन दिया है.

तान्या मित्तल पर लगे आरोप

बसीर अली ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि डायनो पार्क टास्क के दौरान तान्या मित्तल ने उनकी तस्वीर पर हाथ लगाया था और कुछ मंत्र पढ़कर फूंका था. उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ये क्या था, लेकिन उन्होंने जो देखा वो उनके लिए काफी चौंकाने वाला था. बसीर के मुताबिक, जिस दिन तान्या ने ये किया था, उस दिन उनकी तबीयत भी अचानक बहुत खराब हो गई थी. इसी वजह से बसीर ने तान्या पर ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करने का गंभीर आरोप लगा दिया था.

मालती चाहर ने क्या कहा

घर से बाहर आने के बाद मालती चाहर ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बसीर की हर बात का अपना अलग ही अंदाज होता है. मालती ने हंसते हुए कहा कि 'भाई काला जादू, ये सब… ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत छोटी चीज है'. उन्होंने साफ कहा कि बसीर मसाला देने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं और सबको अपने हिसाब से समझना चाहिए. मालती ने ये भी बताया कि घर में रहते हुए तान्या और बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच कई गलतफहमियां थीं, लेकिन बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना बसीर का तरीका होता है.

कुनिका सदानंद के कमेंट पर दिया जवाब

शो के अंदर कुनिका ने मालती चाहर को 'लेस्बियन' कहा था. इस कमेंट के बाद वीकेंड का वार में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. मालती इस बात से कुनिका से काफी नाराज थीं. वो इतनी नाराज थीं कि जब कुनिका शो से बाहर हुई थीं तो उन्होंने गले भी नहीं लगाया था. जब कुनिका ने उन्हें सॉरी कहा था उसके बाद मालती ने उन्हें नॉर्मल हग किया था. घर से बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में मालती ने इस मुद्दे पर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि कुनिका ने उन्हें लेस्बियन कहा था. उन्होंने आगे कहा- मुझे यह सुनकर बुरा नहीं लगा, क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है. हालांकि, उन्हें इस बात से तकलीफ हुई कि किसी ने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि उनकी पसंद क्या है. मालती ने साफ किया कि उन्हें इस बात से दिक्कत है कि लोग इसे गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा- वहां फरहाना लगी पड़ी है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं. अरे, एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मुझे क्या पसंद है.