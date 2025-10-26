विज्ञापन

Bigg Boss 19 में होगी अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की एंट्री? सलमान की हिंट से उड़े अभिषेक के रंग

अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल हैं, जिनसे उनकी शादी 2017 में हुई थी और 2020 में तलाक हो गया. आकांक्षा ने अभिषेक पर धोखा देने का आरोप लगाया था.

Read Time: 2 mins
Share
Bigg Boss 19 में होगी अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की एंट्री? सलमान की हिंट से उड़े अभिषेक के रंग
Bigg Boss 19 के घर में बढ़ेगा ड्रामा
Social Media
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' के 25 अक्टूबर के ‘वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड एंट्री का जिक्र किया, जिसमें ‘एक्स-वाइफ' का नाम आने पर अभिषेक बजाज के चेहरे पर घबराहट छा गई. अभिषेक की एक्स वाइफ ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और सलमान की इस हिंट ने घर में हलचल मचा दी. सलमान ने घरवालों से कहा, “इस शो में हर किसी पर नजर रहती है. सोशल मीडिया पर आपकी चर्चा हो रही है. फैंस, गर्लफ्रेंड्स, एक्स-गर्लफ्रेंड्स, वाइव्स, एक्स-वाइव्स… सभी की अपनी राय है. कोई तारीफ करता है तो कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है.” 

‘एक्स-वाइफ' का नाम सुनते ही अभिषेक परेशान हो गए. सलमान के जाने के बाद भी वह इस टेंशन से उबर नहीं पाए और अशनूर कौर से बात करते दिखे. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अभिषेक, अशनूर से कहते हैं, “वो यहां तो नहीं आएगी ना? क्या दिन है!” अशनूर उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं और पूछती हैं कि क्या उनकी एक्स-वाइफ एक्टर हैं. अभिषेक इनकार करते हैं. अशनूर ने कहा, “आपकी पीआर टीम और परिवार बाहर सब संभाल लेगा.” लेकिन अभिषेक की बेचैनी कम नहीं हुई.

अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल हैं, जिनसे उनकी शादी 2017 में हुई थी और 2020 में तलाक हो गया. आकांक्षा ने अभिषेक पर धोखा देने का आरोप लगाया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “हम लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे. उसका व्यवहार बदल गया था. मुझे इंडस्ट्री के लोगों से उसके कई रिश्तों की जानकारी मिली. स्क्रीनशॉट्स देखने के बाद मैंने उससे बात की लेकिन उसने मुझे ही गलत ठहराया.” वहीं अभिषेक ने आकांक्षा को ‘फेम डिगर' कहकर पलटवार किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Bajaj Ex Wife In Bigg Boss 19, Abhishek Bajaj Ex Wife Bigg Boss 19 Wild Card, Abhishek Bajaj Wife, Who Is Abhishek Bajaj Ex Wife Akanksha, Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar, Bigg Boss 19 News, Entertaiment News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com