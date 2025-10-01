Bigg Boss 19: बेडरूम में दिखा सांप, घर में मचा हड़कंप, मृदुल तिवारी ने दिखाया मदारी वाला कारनामा

रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस 19' में एक बार फिर सनसनीखेज घटना घटी, जब घर के बेडरूम में सांप देखा गया. शो से जुड़ी ताजा जानकारी शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म ‘बिग बॉस ताजा खबर' के मुताबिक इस सांप को सबसे पहले कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने देखा. सांप के दिखते ही घर में हड़कंप मच गया. बिग बॉस ने तुरंत सभी कंटेस्टेंट्स को सुरक्षित रहने के लिए गार्डन एरिया में जाने का निर्देश दिया. लेकिन इस बीच, कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने कुछ ऐसा कर दिखाया, जिसने सबको हैरान कर दिया.

मृदुल ने पकड़ा सांप

शो के सबसे देसी कंटेस्टेंट्स में से एक मृदुल तिवारी ने बिना वक्त गंवाए सांप को पकड़ लिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया. यह पहली बार नहीं है जब बिग बॉस के घर में सांप देखा गया हो. पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हालांकि उस समय बिग बॉस की टीम ने साफ किया था कि वीडियो फर्जी था और घर में सभी कंटेस्टेंट्स सुरक्षित हैं.

दर्शकों का मजेदार रिएक्शन

इस ताजा घटना पर अभी तक बिग बॉस की ओर से कोई ऑफीशियल बयान नहीं आया है. लेकिन सोशल मीडिया पर दर्शकों के रिएक्शन देखने लायक हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, “मृदुल का सीन क्यों काट दिया गया?” एक ने लिखा, “यह एपिसोड में तो दिखाया ही नहीं गया.” किसी ने मजाक में कहा, “सांप शायद फरहाना से मिलने आया होगा.” एक और कमेंट में लिखा, “मृदुल फन्ने खां क्यों बन रहा है? काट लेता तो सारी हेकड़ी निकल जाती.” एक यूजर ने अंदाजा लगाया, “दो दिन से बारिश हो रही है, शायद कहीं से घुस आया.”

इस हफ्ते 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट

सोशल मीडिया पर ऐसे कई कमेंट्स की बाढ़ आई है, लेकिन इस बार सांप की घटना का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. अब देखना यह है कि मेकर्स इस घटना की क्लिप अगले कुछ दिनों में जारी करते हैं या नहीं. शो की बात करें तो इस हफ्ते सलमान खान के होस्ट किए इस रियलिटी शो में 8 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन की लिस्ट में हैं, जिनमें अमाल मलिक से लेकर जीशान कादरी तक शामिल हैं. दर्शकों की पसंद इस बार किसे बचाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.