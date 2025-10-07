विज्ञापन

ढाई महीने तक अपनी प्रेग्नेंसी से अनजान थीं भारती सिंह, नॉर्मल चल रही थी लाइफ और नाच-गाना

भारती सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब व्लॉग में भी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की और सभी कॉमेडी क्वीन को खूब बधाई दे रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ढाई महीने तक अपनी प्रेग्नेंसी से अनजान थीं भारती सिंह, नॉर्मल चल रही थी लाइफ और नाच-गाना
दूसरी बार मां बनने वाली हैं भारती
Social Media
नई दिल्ली:

कॉमेडी की क्वीन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. उन्होंने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स के साथ शेयर किया. इसके साथ ही एक ताजा इंटरव्यू में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्हें ढाई महीने तक अपनी प्रेग्नेंसी का जरा भी अंदाजा नहीं था. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में भारती ने बताया कि उनके वजन की वजह से उन्हें प्रेग्नेंसी का पता ही नहीं चला. वह रोजाना की तरह अपनी जिंदगी में बिजी थीं. शूटिंग के लिए सेट पर जा रही थीं, खाना खा रही थीं, घर के काम निपटा रही थीं और यहां तक कि ‘डांस दीवाने' के मंच पर जोश के साथ नाच रही थीं. उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि उनके गर्भ में एक नया जीवन पल रहा है.

भारती ने हंसते हुए कहा, “जब मैं प्रेग्नेंट थी तब ढाई महीने तक मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ. मोटापे की वजह से ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता. मैं खा रही थी, सेट पर दौड़-भाग कर रही थी, डांस दीवाने में स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी. फिर एक दिन मैंने सोचा, चलो टेस्ट कर ही लेते हैं. मैंने टेस्ट किट पर नजर डाली और बाहर चली गई, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था. जब वापस आई तो किट पर दो लाइनें देखकर हैरान रह गई. मैंने तुरंत हर्ष को बताया. ये हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी. हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये दूसरा बच्चा लाने का सही वक्त है.”

भारती की ये खुलकर बात करने की अदा और उनकी सादगी ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया. उनकी इस अनोखी कहानी ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bharti Singh, Bharti Singh Pregnancy, Bharti Singh Second Pregnancy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com