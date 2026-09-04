भारती सिंह ने बेटों के साथ मनाई जन्माष्टमी, कृष्णा के लुक में गोला और काजू ने जीता दिल  

मशहूर कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह और उनके पति, राइटर-प्रोड्यूसर और होस्ट हर्ष लिम्बाचिया इस साल दोगुनी खुशी के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं, वे अपने दो छोटे बेटों, गोला और काजू के साथ यह त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं. कपल 'इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष' होस्ट करता है. उन्होंने अपने परिवार में जन्माष्टमी के जश्न, त्योहार के प्रति अपने प्यार और दो बेटों के माता-पिता बनने से इस मौके के और भी खास हो जाने के बारे में बात की.

भारती ने IANS बताया, जन्माष्टमी हमेशा से उनके लिए सबसे खुशी वाले त्योहारों में से एक रही है, क्योंकि यह उत्साह, भक्ति और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को एक साथ लाता है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए, जन्माष्टमी हमेशा से सबसे खुशी वाले त्योहारों में से एक रही है क्योंकि यह उत्साह, भक्ति और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय से भर देती है. जब से गोला का जन्म हुआ है, मैं उसे छोटे कृष्ण के रूप में तैयार करने के लिए इस दिन का इंतजार करती हूं और अब काजू के साथ, मेरा दिल दोगुनी खुशी से भर गया है. अपने दो छोटे कृष्णों को मुस्कुराते, खेलते और एक साथ जश्न मनाते हुए देखना एक ऐसी याद है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखना चाहती हूं."

उन्होंने आगे कहा, "घर पर, हम अपना छोटा सा दही-हांडी सेलिब्रेशन करते हैं और हर कोई बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल होता है. मेरा सच में मानना ​​है कि त्योहार तब सार्थक होते हैं जब बच्चे उन्हें अपने परिवार के साथ अनुभव करते हैं और उनके पीछे की कहानियों और मूल्यों को समझते हुए बड़े होते हैं. इस साल, 'इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष' में जन्माष्टमी का वही उत्साह लाने से यह और भी खास हो गया. हमने एक साथ हंसी-मजाक किया और जश्न मनाया. मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी अपने प्रियजनों के साथ इसे देखते हुए त्योहार की वैसी ही खुशी महसूस करेंगे."

हर्ष ने भी बच्चों को कम उम्र से ही भारतीय त्योहारों और परंपराओं से परिचित कराने के महत्व के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी उनके घर में एक खास ऊर्जा और अपनापन लाती है और वह चाहते हैं कि उनके बच्चे इन त्योहारों के पीछे की परंपराओं को समझते हुए बड़े हों.

उन्होंने कहा, "जन्माष्टमी उन त्योहारों में से एक है जो घर में बहुत सारी खुशी, ऊर्जा और अपनापन लाती है. मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे हमारे सभी त्योहारों के बारे में जानते हुए और उनके पीछे की खूबसूरत परंपराओं को समझते हुए बड़े हों, न कि सिर्फ उन्हें मौकों के तौर पर मनाएं." उन्होंने आगे कहा, "हम घर पर जन्माष्टमी को अपने छोटे से तरीके से मनाते हैं. हम घर पर एक हांडी लाते हैं और अपना खुद का 'दही-हांडी' सेलिब्रेशन करते हैं. हांडी फोड़ने से पहले हम गोला को छोटे कृष्ण के रूप में तैयार करते हैं. अब, काजू के हमारी जिंदगी में आने से यह और भी खास हो गया है क्योंकि हमारे घर में अब दो छोटे बाल-कृष्ण हैं."

कपल ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे यशवीर का स्वागत किया. बाद में उन्होंने उसका नाम यशवीर बताया, लेकिन वे घर पर उसे काजू के नाम से ही बुलाते हैं.

