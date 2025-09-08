विज्ञापन

मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया... पैपराजी को पोज दे रहीं थीं भारती सिंह, बीच में आ गए बॉडीगार्ड, देखें VIDEO

फेमस कॉमेडियन भारती सिंह अपने फनी नेचर के लिए जानी जाती हैं, ऑफस्क्रीन भी वो पैपराजी और अपने आसपास के साथ के लोगों के साथ मस्ती करती रहती हैं, इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया... पैपराजी को पोज दे रहीं थीं भारती सिंह, बीच में आ गए बॉडीगार्ड, देखें VIDEO
वायरल वीडियो में दिखा भारती का अनोखा अंदाज़
नई दिल्ली:

पंजाब के छोटे से शहर से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने वाली कॉमेडी क्वीन भारती सिंह आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं हैं. हंसी-मज़ाक से लोगों का दिल जीतने वाली भारती सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हैं. पैपराजी भी उनसे हमेशा मज़ेदार पलों की उम्मीद रखते हैं और इस बार भारती ने उन्हें निराश नहीं किया. इंस्टाग्राम पर desiviralofficial पेज से शेयर हुए वीडियो में भारती पैप्स को पोज़ दे रही थीं. तभी उनके बॉडीगार्ड दीपक अचानक कैमरे के बीच में आ गए.

पैप्स भी मजाक में कहने लगे- 'पांडे जी पोज़ दीजिए'. ये सुनकर भारती गुस्से का नाटक करने लगीं और बोली- 'पांडे ने तो मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया, अब दोबारा शूट करना पड़ेगा'. इसके बाद भारती ने री-टेक दिया और बॉडीगार्ड को भी कैमरे के सामने खड़ा करवा दिया. इस पूरे सीन ने पैप्स और फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

सोशल मीडिया पर छाया भारती का अंदाज़

वीडियो वायरल होते ही सवा लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ये महिला आज तक कभी घमंडी नहीं हुई'. दूसरे ने कमेंट किया- 'भारती बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए सबकी फेवरेट हैं'. वहीं कई फैंस ने मज़ेदार इमोजी शेयर कर अपनी हंसी जाहिर की.

वर्कफ्रंट और बिज़नेस की भी धाक
भारती सिंह इन दिनों सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि होस्टिंग में भी छाई हुई हैं. हाल ही में उन्होंने लाफ्टर शो और डांस दीवाने सीजन 4 को होस्ट किया. इसके अलावा वो अपने हसबैंड हर्ष के साथ यूट्यूब चैनल पर भी एक्टिव रहती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारती के पास अमृतसर में मिनरल 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bharti Singh, Bharati Singh Funny Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com