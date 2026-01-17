विज्ञापन

भाबीजी घर पर हैं के ट्रेलर में अंगूरी भाभी से शादी करने निकले रवि किशन, देखते रह गए विभूति और तिवारी, फैंस हुए हंसहंसकर लोटपोट

भाबीजी घर पर है फन ऑन द रन का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रवि किशन की एंट्री और विभूति जी का अंगूरी भाभी के लिए ड्रामा फैंस का दिल जीत रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
भाबीजी घर पर हैं के ट्रेलर में अंगूरी भाभी से शादी करने निकले रवि किशन, देखते रह गए विभूति और तिवारी, फैंस हुए हंसहंसकर लोटपोट
भाबीजी घर पर है फिल्म का आया ट्रेलर
नई दिल्ली:

कॉमेडी सीरियल भाबीजी घर पर है टीवी का वह शो है, जो कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं अब यह एंटरटेनिंग शो फिल्म में तब्दील हो गया है. दरअसल, भाबीजी घर पर है फन ऑन द रन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके चलते मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है. वहीं ट्रेलर में आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, शुभांगी अत्रे और विदिशा के अलावा रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

भाबीजी घर पर है का आया ट्रेलर

ट्रेलर में विभूति जी का अंगूरी भाभी के साथ फ्लर्ट जारी रहता है. जबकि तिवारी जी अपनी गोरी मेम यानी अनीता भाभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह अपनी पत्नियों के साथ ट्रिप पर निकलते हैं. वहीं उनका सामना क्रांति और शाति से होता है, जो अनीता और अंगूरी भाभी से शादी करना चाहते हैं. इस कहानी में हप्पू सिंह की भी एंट्री देखने को मिलती है. 

भूतिया ट्विस्ट ने विभूति जी का किया जीना मुश्किल

ट्रेलर की शुरूआत में कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला. लेकिन अंत में हॉरर ट्विस्ट भी दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहा. फिल्म में ह्यूमर के अलावा डबल मीनिंग जोक्स की भी झलक देखने को मिली है. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस ने रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, किस किस को प्यार करूं 2 से 1000 गुणा बेहतर. दूसरे यूजर ने लिखा, एवेंजर्स डूम्सडे की तरह भाभीजी की वापसी. तीसरे यूजर ने लिखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhabiji Ghar Par Hai, Bhabiji Ghar Par Hai Trailer, Bhabiji Ghar Par Hai Trailer On Youtube
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com