भाबीजी घर पर हैं के ट्रेलर में अंगूरी भाभी से शादी करने निकले रवि किशन, देखते रह गए विभूति और तिवारी, फैंस हुए हंसहंसकर लोटपोट

कॉमेडी सीरियल भाबीजी घर पर है टीवी का वह शो है, जो कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं अब यह एंटरटेनिंग शो फिल्म में तब्दील हो गया है. दरअसल, भाबीजी घर पर है फन ऑन द रन 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके चलते मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है. वहीं ट्रेलर में आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, शुभांगी अत्रे और विदिशा के अलावा रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

भाबीजी घर पर है का आया ट्रेलर

ट्रेलर में विभूति जी का अंगूरी भाभी के साथ फ्लर्ट जारी रहता है. जबकि तिवारी जी अपनी गोरी मेम यानी अनीता भाभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आते हैं. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह अपनी पत्नियों के साथ ट्रिप पर निकलते हैं. वहीं उनका सामना क्रांति और शाति से होता है, जो अनीता और अंगूरी भाभी से शादी करना चाहते हैं. इस कहानी में हप्पू सिंह की भी एंट्री देखने को मिलती है.

भूतिया ट्विस्ट ने विभूति जी का किया जीना मुश्किल

ट्रेलर की शुरूआत में कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को मिला. लेकिन अंत में हॉरर ट्विस्ट भी दर्शकों को हंसाने में कामयाब रहा. फिल्म में ह्यूमर के अलावा डबल मीनिंग जोक्स की भी झलक देखने को मिली है. इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस ने रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, किस किस को प्यार करूं 2 से 1000 गुणा बेहतर. दूसरे यूजर ने लिखा, एवेंजर्स डूम्सडे की तरह भाभीजी की वापसी. तीसरे यूजर ने लिखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो.