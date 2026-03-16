जब सलमान खान के पापा को पड़ोसन से हुआ प्यार, धर्म की दीवार तोड़ सलीम खान ने डोगरा राजपूत परिवार की बेटी से की शादी

मशहूर स्क्रीनराइटर और फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं. 90 साल के इस अनुभवी स्क्रीनराइटर को फिल्म शोले, सीता और गीता, ज़ंजीर और दीवार के लिए जाना जाता है. सलीम खान चार बच्चों, सलमान, सोहेल, अरबाज और अलवीरा खान के पिता हैं और उन्होंने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी यानी सलमान खान की मां सलमा उनके पड़ोस में रहा करती थीं और जिनसे नजर मिलते ही सलीम प्यार में पड़ गए थे. सलमा और सलीम ने धर्म के बंधन को तोड़ कर शादी की थी.

सलीम खान और सलमा की लव स्टोरी

स्टार्सअनफोल्डेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सलमा का जन्म 6 दिसंबर, 1942 को सुशीला चरक के तौर पर हुआ था. उनके पिता एक डेंटिस्ट थे और डोगरा कम्युनिटी से थे. यह कपल उस समय मिला था जब एंटरटेनमेंट की दुनिया में सलीम का करियर अभी शुरू ही हुआ था. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया और पांच साल डेटिंग करने के बाद 1964 में शादी कर ली.

2024 में, Amazon Prime पर 'एंग्री यंग मेन' नाम की एक डॉक्यू-सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, जिसमें सलीम-जावेद के इंडस्ट्री में 11 साल के सफ़र को दिखाया गया था. एक एपिसोड में सलीम खान ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जब वह मुंबई आए ही थे. पैसे की तंगी की वजह से सलीम को मरीन ड्राइव के मरीना गेस्ट हाउस में आधे कमरे के लिए 55 रुपए प्रति माह पर रहना पड़ा क्योंकि वह 110 रुपए में पूरा कमरा नहीं ले सकते थे.

सलीम ने बताया कि वह इंदौर में अपना घर छोड़कर मुंबई में एक्टिंग में अपना करियर बनाने आए थे. जब वह अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात अपनी ज़िंदगी के प्यार, सलमा से हुई. वह उनके पड़ोस में रहती थीं, और दोनों अक्सर अपने-अपने घरों से एक-दूसरे को देखते रहते थे. सलमा माहिम में रेगी हाउस बिल्डिंग में रहती थीं. जब सलीम और सलमा पहली बार मिले, तब वे 24 और 17 साल के थे. दोनों शाम को पास की गलियों में मिलते थे.

तोड़ी धर्म की दीवार

सलीम ने 1964 में सलमा से शादी की. दोनों ने इंटरफेथ मैरिज की थी. हालांकि, सलमा के पिता ने शुरू में धर्म अलग होने की वजह से उनकी शादी पर एतराज़ जताया था. इसी बारे में बात करते हुए, 2025 में फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में, सलीम ने बताया कि उनके ससुर इस बात की इज्ज़त करते थे कि वह एक अच्छे परिवार से हैं, और पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ़ धर्म से एतराज़ था. सलीम खान ने कहा, ‘मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर हमारे बीच अनबन या झगड़े भी होते हैं, तो मेरी पत्नी और मैं अपने धर्म की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे! हमारी शादी को अब 60 साल हो गए हैं.'

सलीम से शादी के बाद, सलमा ने अपनी ज़िंदगी को लो-प्रोफाइल रखने का फैसला किया. उनके चार बच्चे हैं, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान और अलवीरा खान अग्निहोत्री.