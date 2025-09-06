विज्ञापन

Bigg Boss 19: 'वो स्टारडम मिलते ही बदल गए...', अमाल ने चाचा अनु मालिक को बताया 'भूखा शेर', लगाए कई आरोप

बिग बॉस 19 के घर में पहुंचे सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक ने घर में शॉकिंग खुलासा किया है और अपने म्यूजिक कंपोजर अंकल अनु मलिक पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं.

अमाल मलिक ने बिग बॉस के घर में खोले परिवार के राज
बिग बॉस 19 आज अपने दूसरे वीकेंड का वार में एंटर करने जा रहा है. एक बार फिर सलमान खान घर में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते नजर आएंगे और मस्ती भी करेंगे. इस हफ्ते घरवालों ने घर में जमकर हंगामा किया और कईयों ने अपनी पर्सनल लाइफ पर शॉकिंग खुलासे भी किए. बिग बॉस 19 के घर में पहुंचे सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक ने घर में शॉकिंग खुलासा किया है और अपने म्यूजिक कंपोजर अंकल अनु मलिक पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं. अमाल ने बताया कि उनके पिता डब्बू मलिक ने अनु मलिक को खूब सपोर्ट किया था, लेकिन कामयाबी मिलते ही अनु मलिक बदल गए.

अमाल ने खोली चाचा अनु मलिक की पोल

एक तरफ बिग बॉस 19 के घर में पूड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ तो वहीं, फरहाना भट्ट भी घरवालों पर जमकर बरसीं. इन सबके बीच अमाल ने अपने परिवार की पोल शो में खोल दी. अमाल ने चाचा अनु मलिक संग बिगड़ते फैमिली रिलेशन पर खुलकर बात की. अमाल ने यह बात टीवी एक्टर और कंटेस्टेंट बसीर से शेयर की. अमाल ने जीशान कादरी और बसीर  को इस बारे में बताया. ये तीनों गार्डन एरिया में बैठे थे. अमाल ने बताया, अनु मलिक ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली थी और डब्बू मलिक को इतना नाम नहीं मिला था, लेकिन पिता ने हमेशा से चाचा की मदद की थी और उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया था, लेकिन कामयाबी मिलते ही अनु के तेवर बदल गए.

दोनों परिवारों में सालों से बातचीत नहीं  

अमाल ने आगे बताया, 'चाचा के इस धोखे के बाद पापा पूरी तरह से टूट चुके थे, तनाव में थे और मेडिसिन ले रहे थे. मैंने पापा को टूटते हुए देखा था. पार्टी में उनके बच्चे हाय-हैलो भी नहीं करते थे और इसका हमें बहुत दुख हुआ. वो ऐसे बिहेव करते थे, जैसे कि वो हमें जानते तक नही हैं'. जब बसीर ने पूछा कि अब फैमिली के बीच रिश्ते कैसे हैं? तो इस पर अमाल ने बताया, 'पापा और चाचा में बातचीत है, लेकिन दोनों परिवारों में सालों से कोई नाता नहीं है'. अमाल ने अपने चाचा को 'भूखा शेर' तक कह डाला'. अमाल ने कहा कि अनु चाचा जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं.




 

