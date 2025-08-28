विज्ञापन

बरखा बिष्ट के एक्स हस्बैंड की 10 तस्वीरें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नौयोना ने शादी के 14 साल बाद लिया था तलाक

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर के दोस्त नौयोना के रोल में नजर आ रहीं एक्ट्रेस बरखा बिष्ट के एक्स हस्बैंड इंद्रनील सेनगुप्ता की 10 रेयर तस्वीरें. 

बरखा बिष्ट के एक्स हस्बैंड की 10 तस्वीरें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नौयोना ने शादी के 14 साल बाद लिया था तलाक
बरखा बिष्ट के एक्स पति की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बरखा बिष्ट टीवी की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. वहीं इन दिनों वह स्मृति ईरानी के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर विरानी की दोस्त नौयोना के रोल में दर्शकों को एंटरटेन करती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि इससे पहले वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही थी. दरअसल, साल 2022 में एक्ट्रेस ने एक्स हस्बैंड इंद्रनील सेनगुप्ता से 14 साल की शादी तोड़ दी और तलाक ले लिया. इसकी चर्चा खब सुनने को मिली. वहीं एक्ट्रेस ने इंद्रनील पर बेवफाई का आरोप भी लगाया. लेकिन हैरानी की बात यह है कि तलाक के बाद भी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक्स हस्बैंड का सरनेम सेनगुप्ता लगाया हुआ है. आइए आपको दिखाते हैं बरखा बिष्ट के एक्स हस्बैंड इंद्रनील सेनगुप्ता की 10 तस्वीरें. 

बरखा और इंद्रनील की मुलाकात 2006 में टीवी शो प्यार के दो नाम: एक राधा, एक श्याम के सेट पर हुई थी.

दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 2008 में कपल ने शादी का फैसला लिया. 2011 में उनकी बेटी मायरा का जन्म हुआ.

इस ऑनस्क्रीन टू ऑफस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. लेकिन 2021 में कपल के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आईं. जबकि 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. 

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में बरखा बिष्ट ने अपनी शादी के टूटने के कारणों पर खुलकर बात की. उन्होंने इंद्रनील पर बेवफाई का आरोप लगाया और कहा कि इंद्रनील ने उनकी शादी से निकलने का फैसला किया. 

बरखा ने बताया कि उन्होंने दो साल तक अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन इंद्रनील का जवाब संतोषजनक नहीं था.

बरखा ने कहा, "मैंने हमेशा सोचा कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं शादी छोड़ दूंगी, लेकिन जब यह वास्तव में हुआ, तो मैंने शादी को बचाने की कोशिश की."

बरखा ने यह भी खुलासा किया कि बंगाली एक्ट्रेस इशा साहा के साथ इंद्रनील की अफेयर की अफवाहें थीं, जिसका उन्होंने सामना किया. 

उन्होंने कहा, "दिल टूटने का दर्द मैंने महसूस किया. यह विश्वास टूटने का दुख था, जो एक महिला के लिए सबसे बड़ा आघात है."

बता दें पति इंद्रनील से तलाक के बाद बरखा अपनी बेटी मायरा की सिंगल मदर के रुप में परवरिश कर रही हैं. जबकि वह इन दिनों क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अहम किरदार में नजर आ रही हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं. 

