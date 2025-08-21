विज्ञापन

बालिका वधु की 'आनंदी' की 10 तस्वीरें, मासूम बच्ची बन गई है स्टाइल आइकॉन, 7वीं फोटो पर फैंस ने उतार ली नजर

टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई चेहरे आए जिन्होंने अपनी मासूम अदाकारी से लोगों के दिलों को छू लिया. उनमें से एक नाम है अविका गौर, जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में छोटे पर्दे पर कदम रखा और अपनी पहली ही भूमिका से दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गईं.

Read Time: 3 mins
Share
बालिका वधु की 'आनंदी' की 10 तस्वीरें, मासूम बच्ची बन गई है स्टाइल आइकॉन, 7वीं फोटो पर फैंस ने उतार ली नजर
अविका गौर की ये तस्वीरें जीत लेंगी दिल
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई चेहरे आए जिन्होंने अपनी मासूम अदाकारी से लोगों के दिलों को छू लिया. उनमें से एक नाम है अविका गौर, जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में छोटे पर्दे पर कदम रखा और अपनी पहली ही भूमिका से दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गईं. बालिका वधू की आनंदी के तौर पर उन्हें आज भी लोग याद करते हैं. छोटी सी उम्र में एक गहरी छाप छोड़ने वाली अविका आज एक सफल और ग्लैमरस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. मासूम रोल से शुरुआत करने वाली अविका गौर खतरों के खिलाड़ी की डेयर डेविल बनी तो इन दिनों पति पत्नी और पंगा के जरिए दर्शकों को हंसा भी रही हैं. आइए जानते हैं उनके सफर और उनसे जुड़ी खास बातें.

Latest and Breaking News on NDTV

अविका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई में हुआ. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस का शौक था और परिवार ने भी उनके इस सपने को सपोर्ट किया.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2008 में उन्होंने टीवी शो बालिका वधू से एक्टिंग करियर शुरू किया. शो में उन्होंने आनंदी का किरदार निभाया. जो दर्शकों के दिल में बस गया.

Latest and Breaking News on NDTV

छोटी बच्ची के मासूम चेहरे और दिल जीत लेने वाली अदायगी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा आनंदी कहकर पहचानने लगे.

Latest and Breaking News on NDTV

बालिका वधू के बाद अविका ने ससुराल सिमर का में भी दमदार भूमिका निभाई. यहां उन्होंने मैच्योर किरदार निभाकर साबित किया कि वे सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट तक सीमित नहीं हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अविका ने केवल टीवी तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और वहां भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता.

Latest and Breaking News on NDTV

कम उम्र में ही अविका ने कई बड़े अवॉर्ड्स जीते. चाहे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवॉर्ड हो या पॉपुलर अवॉर्ड. उन्होंने अपनी मेहनत से हर तरह की इंडस्ट्री में खास जगह बनाई.

Latest and Breaking News on NDTV

अविका को झलक दिखला जा का भी ऑफर मिला था. उन्हें प्रत्यूषा बनर्जी की जगह शो में नजर आना था. हालांकि बाद में वो इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी थीं.  

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भाग लिया और वहां अपने डर का सामना किया. इस शो ने दिखाया कि अविका सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि हर चुनौती के लिए तैयार हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अविका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी स्टाइलिश तस्वीरें, फिटनेस पोस्ट्स और मोटिवेशनल कैप्शन फैन्स को खूब भाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

आज अविका गौर न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि यंग आइकन भी हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन और स्टाइल हजारों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balika Vadhu, Avika Gaur, Anandi, Avika Gaur Photo, Avika Gaur Aka Anandi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com