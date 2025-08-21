बालिका वधु की 'आनंदी' की 10 तस्वीरें, मासूम बच्ची बन गई है स्टाइल आइकॉन, 7वीं फोटो पर फैंस ने उतार ली नजर

टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई चेहरे आए जिन्होंने अपनी मासूम अदाकारी से लोगों के दिलों को छू लिया. उनमें से एक नाम है अविका गौर, जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में छोटे पर्दे पर कदम रखा और अपनी पहली ही भूमिका से दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गईं. बालिका वधू की आनंदी के तौर पर उन्हें आज भी लोग याद करते हैं. छोटी सी उम्र में एक गहरी छाप छोड़ने वाली अविका आज एक सफल और ग्लैमरस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. मासूम रोल से शुरुआत करने वाली अविका गौर खतरों के खिलाड़ी की डेयर डेविल बनी तो इन दिनों पति पत्नी और पंगा के जरिए दर्शकों को हंसा भी रही हैं. आइए जानते हैं उनके सफर और उनसे जुड़ी खास बातें.

अविका गौर का जन्म 30 जून 1997 को मुंबई में हुआ. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस का शौक था और परिवार ने भी उनके इस सपने को सपोर्ट किया.

साल 2008 में उन्होंने टीवी शो बालिका वधू से एक्टिंग करियर शुरू किया. शो में उन्होंने आनंदी का किरदार निभाया. जो दर्शकों के दिल में बस गया.

छोटी बच्ची के मासूम चेहरे और दिल जीत लेने वाली अदायगी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा आनंदी कहकर पहचानने लगे.

बालिका वधू के बाद अविका ने ससुराल सिमर का में भी दमदार भूमिका निभाई. यहां उन्होंने मैच्योर किरदार निभाकर साबित किया कि वे सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट तक सीमित नहीं हैं.

अविका ने केवल टीवी तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और वहां भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता.

कम उम्र में ही अविका ने कई बड़े अवॉर्ड्स जीते. चाहे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवॉर्ड हो या पॉपुलर अवॉर्ड. उन्होंने अपनी मेहनत से हर तरह की इंडस्ट्री में खास जगह बनाई.

अविका को झलक दिखला जा का भी ऑफर मिला था. उन्हें प्रत्यूषा बनर्जी की जगह शो में नजर आना था. हालांकि बाद में वो इस शो का हिस्सा नहीं बन सकी थीं.

उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भाग लिया और वहां अपने डर का सामना किया. इस शो ने दिखाया कि अविका सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि हर चुनौती के लिए तैयार हैं.

अविका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी स्टाइलिश तस्वीरें, फिटनेस पोस्ट्स और मोटिवेशनल कैप्शन फैन्स को खूब भाते हैं.

आज अविका गौर न सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं बल्कि यंग आइकन भी हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन और स्टाइल हजारों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है.