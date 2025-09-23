विज्ञापन

बालिका वधु की छोटी आनंदी बनने वाली है दुल्हन, कलर्स के इस रियलिटी शो के सेट पर सजेगा मंडप

बालिका वधु की छोटी आनंदी बहुत जल्द शादी करने जा रही हैं और इस शादी की खास बात ये है कि वो नेशनल टीवी और अपने पसंदीदा चैनल कलर्स पर शादी करने जा रही हैं.

बालिका वधु की छोटी आनंदी बनने वाली है दुल्हन, कलर्स के इस रियलिटी शो के सेट पर सजेगा मंडप
टीवी पर सात फेरे लेंगी अविका गौर
नई दिल्ली:

बालिका वधू की आनंदी और ससुराल सिमर का की रोली के नाम से मशहूर टीवी एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. अविका इन दिनों टीवी रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा में अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ नजर आ रही हैं. दोनों जल्द ही अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल रहे हैं. हाल ही में अविका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और कहा कि यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.

क्या अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी से नेशनल टीवी पर शादी करेंगी?

अविका और मिलिंद 30 सितंबर, 2025 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. शादी किसी होटल या हॉल में नहीं, बल्कि टीवी शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर होगी. उनकी शादी की रस्में 22 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई हैं. इस मौके पर अविका ने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक दिल से लिया गया फैसला है. उन्होंने बताया कि वह 2008 से ही लोगों की नजरों में हैं और उन्हें हमेशा अपने दर्शकों का अपार प्यार और आशीर्वाद मिला है. इसलिए वह खुशी के इस पल को अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती थीं. 

उनके शब्दों में: "मैं 2008 से ही लोगों की नजरों में हूं और लोगों से मुझे जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, वह अद्भुत है. मैं चाहती थी कि मेरे दर्शक, जो मेरे सफर का इतना अहम हिस्सा रहे हैं, इस खास पल का भी हिस्सा बनें. मैं हमेशा अपने माता-पिता से कहती थी, 'या तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगी जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा या यह एक ग्रैंड शादी होगी जिसका जश्न पूरी दुनिया मेरे साथ मनाएगी.' ऐसा लग रहा है जैसे इस नए चैप्टर के साथ मेरा बचपन का सपना सच हो रहा है."

अविका ने आगे बताया कि यह उनका बचपन का सपना था. वह हमेशा अपने माता-पिता से कहती थीं कि या तो वह कोर्ट मैरिज करेंगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा या फिर एक ग्रैंड शादी करेंगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी. उनके परिवार ने भी उनकी इस इच्छा को तहे दिल से स्वीकार किया. सेट पर शादी का कार्ड लॉन्च किया गया, जिस दौरान उनकी मां भावुक हो गईं. शादी के दिन अविका ट्रेडिशनल लाल जोड़े में नजर आएंगी और उन्होंने मेहमानों से हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहा है.

अविका और मिलिंद की शादी 

अविका और मिलिंद की मुलाकात 2020 में हैदराबाद में दोस्तों के जरिए हुई थी. पहली मुलाक़ात में ही अविका को एक खास जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन मिलिंद ने उन्हें लगभग छह महीने तक सिर्फ दोस्त ही रखा. उनका मानना ​​था कि रिश्ता शुरू करने से पहले दोस्ती का मजबूत बंधन जरूरी है. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों अपने रिश्ते को अगले मुकाम पर ले जा रहे हैं.

