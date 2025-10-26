आयशा खान का वीडियो वायरल, पहाड़ों में टमाटर भरता और गाजर का हलवा दिखीं बनाती तो लोग बोले- घर पर काम नहीं होता...

बिग बॉस 17 फेम और सोशल मीडिया सेंसेशन आयशा खान अपने हर नए अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं. कभी अपनी खूबसूरत रील्स से लोगों को दीवाना बनाने वाली आयशा, अब अपनी एक्टिंग और सादगी भरे अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. इसी बीच एक्ट्रेस द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पहाड़ों पर कुकिंग करते हुए देखा जा सकता है. इसके चलते लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

पहाड़ों में दिखाया कुकिंग टैलेंट

आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे खाना बनाती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में आयशा पारंपरिक बिहारी स्टाइल टमाटर की चटनी, गाजर का हलवा और चिकन कबाब बनाती दिखाई दीं. कुकिंग के दौरान उनके साथ मौजूद लोग भी मदद करते दिखे, और पूरे माहौल में घरेलू और अपनापन भरी खुशबू फैल गई. आयशा ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- 'पहाड़ों में अपने प्यारे लड़कों के साथ बनाया टमाटर का भरता, गाजर हलवा और चिकन के कबाब'. उनका यह देसी और नैचुरल अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

लोगों ने दिया रिएक्शन

वीडियो में आयशा सभी को अपने हाथों से बना खाना खिलाती नजर आती हैं. खाने का स्वाद चखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते. किसी ने कहा- 'इतनी टैलेंटेड और सादगी भरी एक्ट्रेस बहुत कम देखने को मिलती है', तो किसी ने लिखा- एक हाथ में ग्लैमर, दूसरे में देसी स्वाद. अन्य ने लिखा, घर पर काम नहीं होता इनसे. यह वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ हासिल कर गया.

सनी देओल की ‘जाट' में निभाया पुलिस ऑफिसर का रोल

आयशा खान अब बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं. सनी देओल की फिल्म ‘जाट' में वह नज़र आईं, जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका निभाई. उनके इस किरदार की खूब सराहना हुई, और दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को 'नेचुरल और पावरफुल' बताया.