धुरंधर के गाने शरारत पर अंजलि अरोड़ा ने किया डांस, आयशा खान भी हुईं मुरीद, फैंस बोले- जबरदस्त

धुरंधर का गाना शरारत यूट्यूब पर ट्रैंड कर रहा है, जिसके बीच एक्ट्रेस अंजलि अरोड़ा ने इस गाने पर अपना डांस वीडियो शेयर किया है.

धुरंधर के गाने शरारत पर अंजलि अरोड़ा ने किया डांस, आयशा खान भी हुईं मुरीद, फैंस बोले- जबरदस्त
धुरंधर के शरारत गाने पर अंजलि अरोड़ा ने किया डांस
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा, जो कच्चा बादाम वीडियो के कारण चर्चा में रही हैं. उन्होंने अपना लेटेस्ट डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह धुरंधर के फेमस गाने शरारत पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इंटरनेट पर वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां फैंस उनके एक्सप्रेशन और एनर्जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ यूजर्स उन्हें गाने की सस्ती कॉपी कहते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुरंधर के गाने शरारत में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा डांस करते हुए नजर आई थीं.

अंजलि अरोड़ा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, तेनू शरारत सिखावा जदो नैना मिलावा. इस गाने के साथ एक्ट्रेस ने सिंगर जैस्मीन सैंडलस, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान को भी टैग किया है. वहीं वीडियो देखते ही फैंस ने फायर और हार्ट इमोजी शेयर की है. इसके अलावा एक यूजर ने उनकी क्यूनेस और डांस की तारीफ की है. फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं. जबकि कुछ लोग इस गाने को ट्रोल भी कर रहे हैं.

आयशा खान, जो धुरंधर के गाने शरारत में नजर आ रही हैं. उन्होंने अंजलि अरोड़ा के वीडियो पर रिएक्शन दिया और हार्ट इमोजी के साथ लिए ऐऐऐऐ. वह उनके डांस वीडियो को सपोर्ट कर रही हैं. हालांकि एक यूजर ने लिखा, मीशो की आयशा खान. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, हर मास्टरपीस की एक सस्ती कॉपी होती है.

धुरंधर फिल्म की तरह आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा का गाना शरारत भी यूट्यूब पर छाया हुआ है. वहीं म्यूजिक में ट्रैंड कर रहा है. जबकि अब तक इस गाने को यूट्यूब पर 29 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और अब भी बढ़ते जा रहे हैं.

Dhurandhar, Shararat, Ayesha Khan, Kristle Dsouza, Anjali Arora
