क्योंकि सास भी... को पछाड़ नंबर वन बना ये शो, बिग बॉस 19 हुआ टॉप 10 से बाहर, देखें टीआरपी लिस्ट में उथल-पुथल

सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 की भी रेटिंग में सुधार हुआ है

टॉप 10 टीआरपी शोज की लिस्ट में नंबर वन बनीं अनुपमा
नई दिल्ली:

टीवी की अपनी अलग दुनिया है, रोजाना ढेरों टीवी शो प्रसारित होते हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं इन्हें देखती हैं. दर्शकों को जो शो सबसे ज्यादा पसंद आता है, उसकी टीआरपी आसमान छूती है और वो सीरियल हिट होता चला जाता है. अब 41वें हफ्ते की टीवी की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ गई है. इस रिपोर्ट में नए-पुराने दोनों ही शोज ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है. इसी के साथ सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 की भी रेटिंग में सुधार हुआ है और पति पत्नी और पंगा शो भी आगे बढ़ रहा है. चलिए देखते हैं आखिर कौन सा शो है टीआरपी की रेस में सबसे आगे.

टॉप 5 में कौन से शो शामिल?

रुपाली गांगुली का सबसे पॉपुलर शो अनुपमा 41वीं टीआरपी रेटिंग लिस्ट में सबसे टॉप पर है. इस हफ्ते शो को 2.3 रेटिंग मिली है. शो में हाल ही में देखने को मिले कई ट्विस्ट और टर्न ने शो को लिस्ट में टॉप पर पहुंचा दिया है. इसके बाद एकता कपूर और स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 लिस्ट में 2.2 रेटिंग लेकर दूसरे नंबर पर है. इस शो को भी काफी प्यार मिल रहा है. टॉप 5 में ये रिश्ता क्या कहलाता है (1.9 रेटिंग), उड़ने की आशा: सपनों का सफर (1.9 रेटिंग) शामिल हैं.

टीआरपी की टॉप 10 लिस्ट

वहीं, टॉप 5 में तुम से तुम तक ने 1.7 रेटिंग हासिल कर अपनी जगह बनाई है. टॉप 10 में जगह बनाने वाले सीरियल में छठे नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा (1.7 रेटिंग), नंबर 7 पर वसुधा (1.5 रेटिंग), नंबर 8 पर गंगा माई की बेटियां (1.4 रेटिंग), 9वें नंबर पर धमाल विद पति-पत्नी और पंगा (1.4 रेटिंग), और 10वें नंबर पर मंगल लक्ष्मी (1.4 रेटिंग) शामिल हैं . वहीं, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को टॉप 10 में जगह नहीं मिली है और उसकी रेटिंग 1.3 है.

