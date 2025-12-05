विज्ञापन

TV TRP LIST:इस शो ने फिर मारी बाजी, टॉप 10 से फिर बाहर हुआ सलमान खान का शो  

टीवी की टीआरपी लिस्ट में सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 19 एक बार फिर पिछड़ गया है.

टॉप 10 से फिर बाहर हुआ सलमान खान का शो
नई दिल्ली:

टीवी एंटरटेनमेंट की अपनी अलग दुनिया है. टीवी पर क्राइम से लेकर थ्रिलर और रोमांटिक से लेकर फैमिली ड्रामा समेत कई तरह के शो देखने को मिलते हैं. ऐसे में इन सभी शोज में टीआरपी की लिस्ट में टॉप में आने की होड़ लगी रहती है. अब एक बार फिर टीवी टीआरपी की लिस्ट सामने आ चुकी है. इस बार टीवी टीआरपी लिस्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है. चलिए जानते हैं इस हफ्ते किस शो ने मारी टीआरपी लिस्ट में बाजी और किसे मिली हार.

अनुपमा
इस वक्त टीवी का सबसे पॉपुलर शो रुपाली गांगुली का अनुपमा है, जो इस बार भी टीवी टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 पर है. इस शो ने लिस्ट में कई हिट शो को पीछे छोड़ दिया है. इसे टीआरपी में 2.2 रेटिंग मिली है.

क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2
एकता कपूर के मोस्ट पॉपुलर शो में क्योंकि सास भी कभी बहु थी 2 भी लिस्ट में शामिल है. स्मृति ईरानी के इस शो को 2.1 रेटिंग मिली है और लिस्ट में यह दूसरे पायदान पर है.

लाफ्टर शेफ सीजन 3
लिस्ट में तीसरे स्थान पर कुकिंग शो लाफ्टर शेफ 3 है. इस शो के विनर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला हैं. इसमें हिना खान और गुरमीत चौधरी ने अपने-अपने पार्टनर संग पार्टिसिपेट किया था.

उड़ने की आशा: सपनों का सफर
टीवी टीआरपी की लिस्ट में चौथे पायदान पर उड़ने की आशा: सपनों का सफर है. 1.7 रेटिंग के साथ शो ने लिस्ट में अपनी जगह पक्की की है. ये रिश्ता का क्या कहलाता है नंबर 5, तुम से तुम तक नंबर 6, वसुधा नंबर 7 पर है.

तारक मेहता... लिस्ट में पिछड़ा

मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते हफ्ते लिस्ट में 5वें पायदान पर था, लेकिन इस बार इसे लिस्ट में 9वां स्थान मिला है. गंगा माई की बेटियां लिस्ट में 10वें नंबर पर है. जबकि सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 टॉप 10 से बाहर हो चुका है.



 

