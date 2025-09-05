टीवी का वो शो, जिसे देखा गया सबसे ज्यादा, फेल की KBC, बिग बॉस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीआरपी

दर्शकों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्ट चैनल्स, थिएटर, सोशल मीडिया समेत कई ऑप्शन हैं, जहां एक से बढ़कर एक शो दिखाए जाते हैं. आपको बता दें, भले ही बदलते समय के साथ आज मनोरंजन की दुनिया में कई ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन टेलीविजन का पलड़ा अभी भी भारी माना जाता है. जहां दर्शक अब भी छोटे पर्दे के फेमस शो, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', 'कौन बनेगा करोड़पति', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से लेकर 'बिग-बॉस' को काफी पसंद करते हैं. वहीं आज हम आपको उस शो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने TRP में इन सभी शो को पीछे छोड़ दिया है.



अनुपमा बना नंबर 1 शो

अगर आप यह सोच रहे हैं, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', सलमान खान का 'बिग बॉस 19' और अमिताभ बच्चन का 'कौन बनेगा करोड़पति' TRP में सबसे आगे हैं, तो ऐसा नहीं है. दरअसल 34वें हफ्ते की BARC इंडिया की लेटेस्ट रेटिंग के अनुसार, रूपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' इस लिस्ट में पहले स्थान पर है.



जिसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा TRP वाला टीवी शो बन गया है. जिसे इस हफ्ते देश भर में सबसे ज्यादा देखा गया है. बता दें, इस शो को 2.4 की रेटिंग मिली है और इस हफ्ते 35 लाख दर्शकों देखा है. ऐसे में अन्य शो की तुलना में टीवी का 'अनुपमा' शो सब पर भारी पड़ गया है और दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.



दूसरे नंबर पर है कौन सा शो?

BARC इंडिया की लेटेस्ट रेटिंग के अनुसार, TRP के मामले में दूसरा स्थान 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने हासिल किया है. इसे 2 रेटिंग मिली है और इस हफ्ते 32 लाख दर्शकों ने देखा है. तीसरे स्थान पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और चौथे स्थान पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. जहां 'ये रिश्ता' को 3.3 मिलियन दर्शकों ने देखा है और 2 रेटिंग हासिल की है, वहीं 'तारक मेहता' को 1.9 रेटिंग मिली है, जिसे 3 मिलियन दर्शकों ने देखा है.





