Anupamaa Spoiler: मुसीबत में हैं अनुपमा की तीनों बेटियां, फिर धर्मसंकट में फंसी अनुप'मां'

अनुपमा में नए ड्रामे की शुरुआत
नई दिल्ली:

टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें अनुपमा एक बार फिर मुश्किल हालात में फंसती नजर आ रही हैं. वह अपनी सहेलियों के साथ मुंबई लौटने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन शाह और कोठारी परिवार में हर दिन नई परेशानियां सामने आ रही हैं. एक तरफ ईशानी कॉलेज से लौटी है और राजा के साथ एक पर्सनल वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, तो दूसरी तरफ राही को शक है कि प्रेम उसे धोखा दे रहा है. वहीं माही को गौतम नाम के शख्स से प्यार हो गया है, जो उससे उम्र में काफी बड़ा है.

बेटियों की मुसीबतें बनी चुनौती

प्रोमो में दिखाया गया है कि माही, अनुपमा और प्रार्थना के समझाने के बावजूद गौतम से शादी करने की जिद पर अड़ी है, यह दावा करते हुए कि वह बदल चुका है. दूसरी तरफ राही और परी की अपनी-अपनी समस्याएं हैं. अनुपमा के सामने कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे जिनसे वह अब तक अनजान थी. अब सवाल यह है कि क्या वह अपनी बेटियों की खातिर अहमदाबाद में रुक जाएगी या मुंबई लौटने का फैसला करेगी?

परी के दुख से बदलेगा ड्रामा

प्रोमो में अनुपमा को मुंबई जाने की तैयारी करते देखा गया है, लेकिन लीला और बापूजी की भावुक बातें उसे प्रभावित करती हैं. तभी परी रोते हुए आती है और अनुपमा से लिपटकर बताती है कि राजा उसे धोखा दे रहा है. वह राजा और ईशानी की एक तस्वीर दिखाती है, जिससे उनके अफेयर का खुलासा होता है. परी कहती है कि वह राजा के साथ नहीं रहना चाहती.

क्या बदलेगा अनुपमा का इरादा?

इस खुलासे से शाह हाउस में हंगामा मच जाता है. तोषू गुस्से में आगबबूला होकर कहता है कि यह सब ईशानी की करतूत है. अब देखना यह होगा कि परिवार में बढ़ती उथल-पुथल के बीच अनुपमा मुंबई जाने का प्लान रद्द कर देगी या सब कुछ सुलझाकर अपने रास्ते पर बढ़ेगी.

