बिग बॉस हाउस में अमाल मलिक ये क्या कर बैठे, जो बिग बॉस से कहना पड़ा- ये क्लिप मेरी मम्मी को मत दिखाना

बिग बॉस के घर में हर दिन एक नया ड्रामा और हंसी-मजाक का माहौल देखने को मिलता है. इस बार कंटेस्टेंट अमाल मलिक (Amaal Mallik) ने अपने अनोखे अंदाज से सभी का ध्यान खींचा. कैमरे के सामने बिग बॉस से बात करते हुए अमाल ने हंसते हुए खुलासा किया कि वह अब ड्रमस्टिक करी और सीताफल (कस्टर्ड ऐपल) खा रहे हैं. ये वो चीजें हैं जिन्हें वह कभी खाना पसंद नहीं करते थे. अमाल मलिक ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'बिग बॉस, ये क्लिप मेरी मम्मी को मत दिखाना, वरना वो मुझे जिंदगी भर ताने मारेंगी.'

अमाल मलिक का यह मजेदार कमेंट घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी हंसी का कारण बन गया. उन्होंने कैमरे की ओर देखकर चुटकी लेते हुए पूछा, 'वैसे बिग बॉस, आपने लंच किया कि नहीं?' यह सुनकर घर में ठहाके गूंज उठे. अमाल की इस बेफिक्र और हल्की-फुल्की बातचीत ने फैंस के बीच भी खूब सुर्खियां बटोरीं. सोशल मीडिया पर फैंस ने अमाल की इस मजेदार हरकत की तारीफ की और कईयों ने इसे सीजन का सबसे हल्का-फुल्का पल बताया.

बिग बॉस के घर में खाने को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अमाल मलिक का यह खुलासा खासा अनोखा रहा. फैंस अब यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या बिग बॉस इस सवाल का कोई जवाब देंगे या फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में चुप्पी साध लेंगे. अमाल की इस चुलबुले अंदाज ने निश्चित रूप से शो में एक नया रंग जोड़ा है. अब देखना यह है कि बिग बॉस के घर में अगला ट्विस्ट क्या होगा.